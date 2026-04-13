Zamora acogerá el I Duatlón Cross de Menores en el Bosque de Valorio

Zamora celebrará el próximo 24 de octubre, a partir de las 15:30 horas, el I Duatlón Cross de Menores, una nueva cita para el deporte base que tendrá lugar en el entorno natural del bosque de Valorio.

Será la primera vez que la ciudad organice una competición oficial de duatlón cross dirigida exclusivamente a categorías menores, un paso importante para el desarrollo del triatlón y del deporte escolar en la provincia. La prueba combinará carrera a pie y bicicleta de montaña en circuitos adaptados a las distintas edades, garantizando seguridad, emoción y diversión para los participantes.

La competición está impulsada por el Construcciones Martín-Peña-Triatlón Duero, con el apoyo fundamental de su patrocinador principal, Construcciones Martín-Peña, cuyo compromiso con el deporte base está siendo clave para el crecimiento del club y de su escuela de triatlón. Gracias a este respaldo, la entidad continúa consolidando su proyecto formativo y ofreciendo a los jóvenes deportistas la oportunidad de competir y desarrollarse dentro del triatlón.

El I Duatlón Cross de Menores cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y Caja Rural, cuyo apoyo institucional y logístico permitirá que Valorio se convierta en el escenario perfecto para una tarde dedicada al deporte y a la promoción de hábitos saludables entre los más jóvenes.

Cartel anunciador / cedida

El evento forma parte además del calendario oficial de la Federación de Triatlón de Castilla y León, lo que refuerza su relevancia dentro del circuito autonómico. Se espera participación de distintos puntos de la comunidad, incluso del territorio nacional, convirtiendo la jornada en un punto de encuentro para el deporte base regional.

La prueba nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidarse en el calendario deportivo y seguir fomentando la práctica del triatlón