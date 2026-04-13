Atletismo
Verónica Sánchez revalida su título de campeona de España de Media Maratón F50
La salmantina fue clara vencedora de su categoría en la cita disputada en Mérida
C. J. T.
Verónica Sánchez no baja el nivel y añadió un nuevo éxito nacional a su ya amplio palmarés al proclamarese nuevamente campeona de españa de media maratón en la categoría F50 el pasado fin de semana em Mérida.
Un campeonato casi perfecto
La atleta del Vino de Toro Caja Rural, que acudía a la localidad extremeña como vigente campeona, firmó un Campeonato de España de Media Maratón casi perfecto.
Cargada de ilusión, Verónica Sánchez no tardó en tomar posiciones delanteras en la concurrida carrera en Mérida, con más de 500 atletas disputando el Campeonato de España y 3.000 corredores participando en la carrera popular que se celebró en paralelo. La atleta del Vino de Toro cogió ritmo rápidamente y, pese a tener que hacer frente a un exigente circuito con continuas subidas y bajadas, logró hacerse con la primera posición y mantener a todos sus rivales a raya. Un esfuerzo alto, ya que tanto el trazado (muiy callejero) como la entidad de sus adversarias, obligaban a un desempeño sin descanso.
Sin peligro hasta la meta
Sánchez mantuvo "velocidad de crucero" y, con el paso de los kilóemtros, fue aumentando distancias con todas sus rivales, no peligrando en ningún momento su título y disfrutando durante los últimos metros de un bello circuito en el que repitió gesta mostrando una enorme solvencia que quedó reflejada en el crono. La salmantina cruzó la meta con un espectacular tiempo de 1:23.09, mientras que Faustina María Ramos, segundao, y Natalia Requena, tercera, lo hicieron con tiempos de 1:32.56 y 1:34.42, respectivamente.
Mucho más que un título
Con esta marca, Verónica Sánchez finalizaba el Campeonato de España como campeona de su categoría, F50, siendo además séptima en categoría Máster para situarse, a la par, entre las 15 primeras corredoras en cruzar la línea de meta.
Resultados del resto de corredores "vinateros"
Además del éxito de Sánchez, el Vino de Toro Caja Rural contó también con la participación de Francisco Jiménez y de J. Ricardo Merchán, cerrando ambos una buena participación con cronos a tener en cuenta (1:21:26 y 1:52.12, respectivamente). Mientras que, el ultrafondista del club toresano Javier Bravo participó de forma trastimonial preparando su siguiente prueba: los 100 kilómetros de Ronda.
