Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talvera CF - Zamora CFLa Romería de ValderreyEl BM Zamora no se proclamó campeónHomenaje a Félix Hernández LorenzoGigantes y Cabezudos de Benavente
instagramlinkedin

Atletismo

Verónica Sánchez revalida su título de campeona de España de Media Maratón F50

La salmantina fue clara vencedora de su categoría en la cita disputada en Mérida

Verónica Sánchez, sonriente en el centro del podio como campeona de España.

Verónica Sánchez, sonriente en el centro del podio como campeona de España. / Cedida

C. J. T.

Verónica Sánchez no baja el nivel y añadió un nuevo éxito nacional a su ya amplio palmarés al proclamarese nuevamente campeona de españa de media maratón en la categoría F50 el pasado fin de semana em Mérida.

Un campeonato casi perfecto

La atleta del Vino de Toro Caja Rural, que acudía a la localidad extremeña como vigente campeona, firmó un Campeonato de España de Media Maratón casi perfecto.

Cargada de ilusión, Verónica Sánchez no tardó en tomar posiciones delanteras en la concurrida carrera en Mérida, con más de 500 atletas disputando el Campeonato de España y 3.000 corredores participando en la carrera popular que se celebró en paralelo. La atleta del Vino de Toro cogió ritmo rápidamente y, pese a tener que hacer frente a un exigente circuito con continuas subidas y bajadas, logró hacerse con la primera posición y mantener a todos sus rivales a raya. Un esfuerzo alto, ya que tanto el trazado (muiy callejero) como la entidad de sus adversarias, obligaban a un desempeño sin descanso.

Verónica Sánchez posa con sus trofeos.

Verónica Sánchez posa con sus trofeos. / Cedida

Sin peligro hasta la meta

Sánchez mantuvo "velocidad de crucero" y, con el paso de los kilóemtros, fue aumentando distancias con todas sus rivales, no peligrando en ningún momento su título y disfrutando durante los últimos metros de un bello circuito en el que repitió gesta mostrando una enorme solvencia que quedó reflejada en el crono. La salmantina cruzó la meta con un espectacular tiempo de 1:23.09, mientras que Faustina María Ramos, segundao, y Natalia Requena, tercera, lo hicieron con tiempos de 1:32.56 y 1:34.42, respectivamente.

Mucho más que un título

Con esta marca, Verónica Sánchez finalizaba el Campeonato de España como campeona de su categoría, F50, siendo además séptima en categoría Máster para situarse, a la par, entre las 15 primeras corredoras en cruzar la línea de meta.

Resultados del resto de corredores "vinateros"

Además del éxito de Sánchez, el Vino de Toro Caja Rural contó también con la participación de Francisco Jiménez y de J. Ricardo Merchán, cerrando ambos una buena participación con cronos a tener en cuenta (1:21:26 y 1:52.12, respectivamente). Mientras que, el ultrafondista del club toresano Javier Bravo participó de forma trastimonial preparando su siguiente prueba: los 100 kilómetros de Ronda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
