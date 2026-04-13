Raúl Pérez, del Recoletas Zamora: "Estamos en un momento difícil"

DDEl entrenador del Recoletas Zamora, Raúl Pérez, destacó tras la derrota de su equipo en la prórroga en Cáceres que fue "un partido duro mentalmente porque, después de las lesiones que hemos tenido durante este último tramo de la temporada -Ana Tainta y Marta Fernández, dos piezas muy importantes- el equipo está en un momento difícil. Hoy era un partido para resarcirnos, para volver a competir y el equipo ha estado muy bien dentro de las posibilidades que tiene. Las rentas máximas que ha conseguido Cáceres, de +5, han sido al final del partido y nosotros hemos llegado a tener un +11". El técnico extremeño recordó que el principio del encuentro fue un "toma y daca, con muchos fallos por ambas partes, y conseguimos rentas de tres y cuatro puntos. El primer cuarto se saldo con un empate, y al descanso, siete arriba que llegaron a ser once. Estábamos sabiendo controlar el rebote que nos costaba otros días, y castigando los contraataques y los uno contra uno. Llegamos bien al tercer cuarto, con ocho puntos de renta y con el partido bastante encarrilado. Pero llega el momento final y, cuando las cosas no te salen, pasa ésto. Hemos ido todo el partido ganando y a falta de 14 segundos estábamos 3 arriba, pero en una acción muy desafortunada nos han metido un triple al tablero. No deberíamos haberle dejado tirar aunque tampoco fue un tiro cómodo. Nosotros tuvimos también una buena acción con Ana Pérez y la ha fallado. Cuando estás en rachas malas, suelen pasar estas cosas".

En todo caso, Raúl Pérez insistió en que "es para estar orgullosos con el equipo con todo lo que nos está pasando porque, con solo ocho jugadoras, hemos hecho un esfuerzo enorme. Cáceres es una cancha muy difícil porque ellas se estaban jugando la vida y nosotros ya tenemos el play off hecho. Aún así, el equipo ha dado el cien por cien, hemos ido ganando casi siempre y es una pena que el partido se decidiera con un mal tiro al tablero y un fallo nuestro desgraciado. Así es el baloncesto, hay que aprender y hay que seguir porque nos quedan dos partidos por delante y el play off. Si competimos como hoy, podemos hacer un buen papel. Llevamos tres partidos seguidos en los que no nos sonríe la suerte y encima acumulando lesiones".