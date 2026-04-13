Mario Losada, delantero del Zamora CF: “Somos los primeros que queremos llevar al equipo al play-off

Mario Losada, goleador del Zamora CF ante el Talavera, recordó que la lograda en El Prado era “una victoria importante para seguir enganchados al tren de arriba”, pero también para “reponernos de lo del otro día, que fue un palo duro para todos y súper contentos la verdad”.

Respecto al encuentro, sí admitió que les faltó “matar el partido” pero también hizo hincapié en el hecho de que “el rival jugaba en casa y este campo es complicado. Ellos llevan una segunda vuelta buena, con dinámica no de equipo de estar abajo, y es complicado. La verdad que ha sido difícil el partido, pero creo que hemos competido bien desde el inicio y hemos podido llevarnos los tres puntos que no siempre que compites bien se puede conseguir”.

El delantero rojiblanco explicó que una de las consignas en esta cita era “protegernos con el balón en la medida de lo posible. En la primera parte nos hemos sentido bastante cómodos, llevábamos un tiempo sin tener esa comodidad con balón y creo que desde ahí el equipo ha crecido. Es verdad que nos faltaba un poco más de verticalidad en buscar el gol, pero tuvo de todo el partido y nos supimos adaptar a todas las fases. Nos llevamos los tres puntos, que es súper importante, la portería cero también. Todo positivo”.

En cuanto al gol anotado, el cuarto en su cuenta particular, confesó que nada más anotarlo “estábamos un poco con la duda, la gente pensaba que era fuera de juego y la verdad que con esto del VAR tampoco puedes celebrar a tope, pero contento de ayudar al equipo con el trabajo y también con el gol, sobre todo si vale para esos tres puntos”.

Cuartos en la tabla

Para acabar y sobre el hecho de estar cuartos en la clasificación y que rivales directos se hayan dejado puntos, tiene claro lo que hay que hacer, y es seguir. “Espero que no, pero posiblemente se pierdan partidos de aquí al final y lo importante es la siguiente bala. Va a ser muy difícil que los equipos se separen por arriba o por abajo, entonces pienso que no hay que perder el norte, centrarse en cada partido e intentar competir para puntuar y hasta el final pelearlo”.

Con todo, cree que deben estar todos unidos hasta el final, en el mismo barco porque “somos los primeros que queremos llevar al equipo al play-off”. “Necesitamos a los aficionados porque cuanta más gente estemos en este barco y más gente queramos el mismo objetivo y rememos en la misma dirección, creo que va a ser más fácil.

Lo que he dicho, seguramente haya tropiezos, pero que tengan claro que vamos a dar lo máximo nosotros por ganar cada partido y por conseguir el objetivo”, zanjó el jugador.