Marina Giralda, quinta en K-1 1.000 en la Copa de España de Sprint de piragüismo

Marina Giralda, del Durius Kayak, obtuvo el mejor resultado de la pequeña expedición de la provincia de Zamora que tomó parte este fin de semana en la Copa de España de Sprint Olímpico celebrada en Pontillón. Hasta Pontevedra se desplazaron varios palistas en busca de buenos registros, pero lo cierto es que el fuerte oleaje no dejó brillar a los deportistas. En Juvenil K-1 1.000 metros, Giralda fue primera en su serie y segunda en semis para pasar a la Final A, donde fue quinta clasificada, mientras que Lydia Rodríguez, del Amigos del Remo, peleó pero no pudo llegar a las finales.

Óscar Borrego y Lydia Rodríguez, | CEDIDAS

Además, en 500 metros, Marina Giralda ganó la Final B tras ser tercera en su serie.

En lo que se refiere a la categoría Sénior, también estuvo en Pontillón Eva Barrios, que no vivió su mejor fin de semana. Tras ser cuarta en el selectivo nacional de 5.000 metros, tocaba la Copa, pero no consiguió podio. La zamorana fue tercera en la Final C del K-1 500 metros, mientras que en 1.000 metros fue cuarta en la Final B.

Por último, Óscar Borrego, del Amigos del Remo, fue el 31 en serie en 500 y el 32º en 1.000.