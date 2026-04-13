El judo zamorano no para: de entrenamientos federativos y competiciones escolares a la Copa de Europa Júnior

El judo zamorano y moralino experimentaron un intenso fin de semana con cuatro actividades diferentes en la que los jóvenes de la provincia dieron muestra de su talento sobre el tatami. De entrenamientos federativos a competiciones internacionales o de base.

Entrenamiento federativo y búsqueda del cinturón negro

La primera actividad tuvo lugar el pasado sábado con la participación de Isabel Fernández, Juan Meana, Rodrigo Gil, Elena Castrillo, Lidia Coco y Celia Hernández en un entrenamiento federativo en el que pudieron exhibir su nivel junto a otros judokas de Castilla y León.

Ya por la tarde, tres de ellos asistieron a la jornada del curso y preparación para obtener el primer dan (cinturón negro). Un objetivo que persiguen este año tanto Diana Monge como Isabel Fernández y Juan Meana.

Arrancan los juegos escolares

El domingo, el judo zamorano centro su vista en la base, en los más pequeños, con la celebración de la primera jornada de los Juegos Escolares de judo que contó con el apoyo de la Diputación de Zamora y la colaboración del Ayuntamiento de Monfarracinos. Una cita clásica del calendario judoka provincial enfocada al aprendizaje y la diversión sobre el tatami que ofreció una gran jornada para deportistas y familiares.

Bahamonde, sin suerte en Italia

Por último, la actividad del judo zamorano contó a lo largo del fin de semana con Elena Bahamonde como protagonista de una nueva cita internacional. En este caso, la zamorana participó en la Copa de Europa Júnior disputada en Italia representando al judo español. Bahamonde cuajó una buena actuación, aunque no gozó de fortuna y cayó eliminada en segunda ronda sin poder acceder a la repesca.