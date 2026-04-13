El toresano Javier Vega (Vino de Toro Caja Rural) y la zamorana María Diez Manzano (Correcaminos del Duero) fueron los vencedores de los 10 Kilómetros de Fuentesaúco que reunió este domingo en la capital de La Guareña a más de 600 corredores. El palmarés de la prueba se completó además con el doblete del Vino de Toro Caja Rural al ganar Santos Francisco la prueba de 5 kilómetros que se disputó de forma simultanea y la toresana Elena Calvete, ambos del club toresano.

Javier Vega y María Díez dominan en Fuentesaúco

En la distancia reina, Javier Vega confirmó el buen momento de forma de que disfruta cosiguiendo la victoria en una reñida recta final de la competición que le llevó a vencer con solo siete segundos de ventaja respecto a su compañero, también del Vino de Toro Caja Rural Jesus Suela, que fue además el primer veterano A, mientras Hugo Nieto, del club local Fucorunners, completó el podio cediendo en torno al medio minuto respecto al ganador. También destacó dentro de la actuación de los corredores saucanos el quinto puesto de Manuel González, el séptimo de Javier Bernal y el décimo de José Luis Lorenzo. En el puesto 22 de la clasificación general entró la zamorana María Díez Manzano que se adjudicó la victoria femenina y el primer puesto como Veterana C, bajando de los 40 minutos, y con una cómoda ventaja de cinco minutos respecto a Nerea Felipem(Tigres y Panteras Trail), que a su vez distanció en casi cinco minutos a la tercera clasificada, Sara García.

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En los cinco kilómetros, Santos Francisco se ipuso con 20 segundos de ventaja respecto al zamorano Sergio Sotelo que completó una gran actuación del club Benavente Atletismo que situó además a Fernando Lorenzo en el quinto puesto, a Roberto Llana en el séptimo, y a Víctor Rivas en el noveno. Alberto Cuesta (Capiscol) entró en la tercera plaza. Rafael Faúndez defendió los colores del Zamora Corre para terminar octavo, mientras el incombustible Javier Mendo, gran artífice de la carrera saucana desde sus primeras ediciones, fue el primer atleta local con su brillante décima posición. La primera mujer fue Elena Calvete que cruzó la meta en el puesto 19º, con un minuto de ventaja respecto a Yolanda Rodríguez, y el podio lo completó Hortensia Hernández (Bedunia).