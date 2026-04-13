Félix Mojón, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora, tras la derrota en Torrelavega: "Esto nos obliga a forzar la máquina y puede ser positivo"

Félix Mojón, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora, aseguró tras la derrota del equipo pistacho en Torrelavega que perder los dos puntos en tierra santanderina "entraba dentro de lo previsto" y buscó la parte positiva al resultado, asegurando que "servirá como aprendizaje" y puede ser beneficioso de cara a futuro.

La defensa cántabra se impone

"Fue un partido muy igualado y muy físico, quizá hasta algo bronco para nosotros. Su mayor valor es la fortaleza defensiva, su fuerza, y supieron imponerla", analizó el gallego sobre el encuentro, asegurando que esa virtud rival frenó el ataque del Balonmano Caja Rural Zamora: "esa férrea defensa hace que no te puedas ir en el uno contra uno, es una defensa con muchas ayudas que te obliga a jugar hacia el exterior y nosotros no tuvimos la fluidez suficiente como para dividir a sus centrales y encontrar huecos, nos trabamos mucho".

GALERÍA | El BM Zamora gana al Pereda cántabro / José Luis Fernández

Un ataque sin colmillo

Precisamente, Mojón incidió en que fue en la parcela ofensiva donde el BM Caja Rural Zamora no encontró el éxito necesario para ganar y proclamarse campeón. "Al inicio nos costó mucho, pero tras un tiempo muerto con 12-7, estuvieron diez minutos sin anotar y nosotros solo pudimos igualar la contienda (12-12)", comentó, señalando que la primera mitad acabó igualada, pero tras el descanso su equipo siguió "bastante romo".

"En la segunda mitad nos hicieron daño en el lanzamiento exterior y, pese a forzarles a lanzar desde el extremo derecho, nuestra portería no estuvo afortunada. Además, ellos nos ganaron la partida defensivamente con ese estilo, adaptándose mejor al criterio del arbitraje, que fue muy bueno pero su baremo no nos benefició", sentenció Mojón.

Dentro de lo posible

Por lo que respecta a la repercusión de la derrota, Félix Mojón aseguró que "entraba dentro de lo previsto perder puntos en Torrelavega" y por ello se mostró tranquilo.

"BM Torrelavega B es uno de esos equipos que nadie quiere en la fase, que solo ha perdido un partido en toda la segunda vuelta y que, además, en esta ocasión se vio reforzado por Djurkovic", recordó, asegurando que si bien "faltó algo de fortuna para poder desequilibrar el partido" en favor de los pistacho, el duelo "servirá como aprendizaje, al tratarse de un rival de nivel fase de ascenso".

El aspecto positivo

Además, Mojón aseguró que no haber cerrado la primera plaza "obliga a forzar la máquina hasta el último partido" y eso también puede ser positivo para el Balonmano Caja Rural Zamora.

"Creo que eso nos ayudará a llegar en mejores condiciones a la fase de ascenso porque nos fuerza a no bajar la guardia en ningún momento ni bajar el listón del trabajo diario. Ese nivel de incertidumbre nos puede hacer llegar en un buen momento", comentó, aunque lamentó que "también te quita el poder trabajar algunos aspectos con más calma".