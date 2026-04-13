Balonmano
Elba Álvarez marca cuatro goles en la victoria de España ante Israel
Las Guerreras terminan invictas en la fase previa para el Europeo cuyo sorteo se celebrará este jueves
EFE
Bolaños de Calatrava
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