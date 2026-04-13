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Elba Álvarez marca cuatro goles en la victoria de España ante Israel

Las Guerreras terminan invictas en la fase previa para el Europeo cuyo sorteo se celebrará este jueves

La zamorana Elba Álvarez

La zamorana Elba Álvarez / RFEBM

EFE

Bolaños de Calatrava

La selección española femenina de balonmano derrotó este domingo a la de Israel y concluye invicta y con pleno de seis triunfos la fase de clasificación para el Europeo, cuyo sorteo se celebra el jueves en la ciudad polaca de Katowice. La zamorana Elba Álvarez destacó marcando cuatro goles.

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