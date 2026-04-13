Las duchas de la piscina de Los Almendros de Zamora, cerradas por legionela
El concejal de Deportes, que negó la existencia de la bacteria en el vaso, dará explicaciones esta misma mañana
Las duchas de la piscina cubierta de Los Almendros se encuentran clausuradas desde el pasado miércoles por la presencia de legionela, según ha podido confirmar este diario de fuentes de Sanidad.
El concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso Escribano, que recientemente había negado la presencia de legionela en el vaso, dará explicaciones esta mañana sobre la situación. Las fuentes consultadas por este diario indican que, efectivamente, el problema está exclusivamente en las duchas y el vaso, los dos existentes, se puede seguir utilizando para el baño.
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