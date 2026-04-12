El Zamora CF, obligado a resurgir en Talavera

El Zamora CF está obligado a resurgir. La dolorosa derrota ante Unionistas de Salamanca de la semana pasada (2-3, encajando dos goles en siete minutos del tiempo de añadido) obligó a los jugadores rojiblancos a llevar a cabo un duro trabajo de recomposición, tanto personal como grupal, hasta conseguir sanar heridas y afrontar con garantías lo que resta de competición: siete partidos muy exigentes en busca del objetivo de un play-off que, a pesar de todo lo ocurrido, siguen teniendo absolutamente a su alcance. De este modo, tras los dos días de necesario duelo, el equipo de la capital del Duero completó otras cinco jornadas de duro entrenamiento en unas sesiones en las que el gran reto fue avanzar hacia la mejor versión del grupo, aunque, eso sí, sin hallar respuestas a lo que sucedió en un derbi regional que prefieren olvidar.

Curados y concienciados en lo que tienen por delante se presentará la plantilla zamorana esta tarde (16.00 horas) en El Prado, donde le espera un CF Talavera que atraviesa su mejor momento de la temporada con 6 partidos sin perder, aunque conscientes de que todavía les queda mucho por delante para certificar una salvación que se presenta también muy cara. Así, se espera un partido de gran intensidad entre dos equipos que pugnan por intereses muy distintos pero que necesitan los 3 puntos en juego para mantener sus opciones en sus respectivos objetivos.

Posible once inicial ante el Talavera / LOZ

Por parte del Zamora, Óscar Cano se verá obligado a introducir cambios en el once inicial que lleva repitiendo las últimas semanas. A la baja ya conocida de Farrell se une esta semana la de Kike Márquez, un hombre es indiscutible para el granadino, lo que obligará a variar el sistema de los zamoranos. Sobre lo que espera en este compromiso, Cano tiene claro que espera al mejor Talavera e insistió en que «tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar», una realidad que le llevará una vez más a pedir a los suyos la máxima concentración y las menores concesiones posibles. De hecho, el responsable de banquillo recordó que los talaveranos se han desvelado como un equipo fuerte en su casa, donde hace dos semanas firmaron las tablas con el todopoderoso líder, el Tenerife, y donde han logrado importantes victorias ante «cocos» como puede ser el Ferrol.

Por su parte, el técnico de los locales, que sufre también bajas en sus filas, también espera al mejor equipo rojiblanco y pide a los suyos el máximo compromiso para evitar pagar los platos rotos de lo ocurrido en el Ruta de la Plata hace ocho días.