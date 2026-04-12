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Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF gana en Talavera y regresa al play-off

Un gol de Mario Losada permite a los rojiblancos sumar de tres y recuperar sensaciones

Talavera - Zamora CF

Talavera - Zamora CF / Talavera CF

A veces con un gol es suficiente. El Zamora CF superó este domingo al Talavera con un solitario gol de Mario Losada en el segundo tiempo y regresa a play-off.

No fue el partido más brillante pero losd e Cano supieron utilizar sus bazas.

Tras un primer tiempo sin goles, en el que los rojiblancos tuvieron las mejores ocasiones con Burón y Ramos de protagonistas, se reanudó el encuentro y ahí sí: Losada apareció para poner el 0-1 en el 49'.

A partir de ahí hubo cambios entre los locales para cambiar su panorama pero el Zamora, que no logró matar el partido, se defendió con orden.

Al final una victoria corta pero suficiente. 3 puntos y otra vez en play-off cuando quedan 6 jornadas.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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