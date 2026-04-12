Fútbol Sala / Segunda División B
El Tierno Galván deja sin premio al River Zamora
El Caja Rural se adelantó por dos veces en el marcador pero tras el descanso el equipo visitante fue letal en el ataque
A. O.
El River Zamora no pudo sumar en su reencuentro con la competición tras el parón por la Semana Santa. En esta ocasión, el equipo recibía en el pabellón Manuel Camba a un rival de la zona media baja como es el Tierno Galván, que supo aprovechar sus bazas.
La primera parte fue muy igualada en la pista zamorana y los locales se adelantaron por dos veces en el marcador pero los visitantes no se dejaban ir y mantuvieron abierto el encuentro para, incluso, irse por delante en el marcador al tiempo de descanso. El equilibrio continuó en los primeros compases de la segunda mitad, pero poco a poco el Tierno Galván encontró el camino del gol y abrió brecha con cuatro goles que pusieron el definitivo 4-8. A pesar de este tropiezo, el River Zamora continúa en una buena octava posición, empatado a 41 puntos con el Atlético Benavente que es séptimo. La próxima semana al equipo le toca viaje y visitar al Coruxo, décimo cuarto en la tabla.
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