Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Este es nuestro récord actual en Primera FEB"

El Caja Rural CB Zamora está en racha y marcando un nuevo registro en su historia en Primera FEB. Este sábado el equipo sellaba su cuarta victoria consecutiva que le acerca al play-off y su cabeza visible, el entrenador Saulo Hernández, no podía estar más satisfecho de que lo que estaban viviendo. “Estoy muy contento, no puede ser de otra manera. Creo que era un día muy especial para nosotros. Celebrábamos el día de la cantera, que al final es un poco el día del club, donde todas las personas que nos apoyan están presentes”, rememoró el técnico quien destacó el hecho de que el pabellón estaba “a reventar” como ya viene siendo habitual en los encuentros en casa.

En su intervención, Saulo recordó que no había sido un partido fácil y eso pasó factura en varios momentos, aunque los suyos pudieron reponerse a tiempo. “No dejamos de ser un equipo muy joven. Y en un equipo muy joven, cuando las sensaciones no son extraordinarias, porque durante el partido no nos hemos sentido cómodos prácticamente en ningún momento, que seamos capaces de darle la vuelta al marcador y de conseguir en los segundos finales llevarnos este triunfo, creo que tiene mucho mérito. Felicito a todos los jugadores y felicito a la afición, que nos ha metido un empujón de energía cuando más lo necesitábamos y que ha sido clave en el resultado final”, expuso el entrenador.

Juntos lograron esa cuarta victoria que, recordó, es su récord. “El año pasado hicimos tres nada más empezar, en las jornadas 2, 3 y 4, si no recuerdo mal, y este es nuestro récord actual en Primera FEB. No tengo ahora mismo la clasificación delante, pero hay muy pocos equipos que nos superan en racha de victorias y no es por casualidad”.

Foto de familia en el Día de la Cantera del CB Zamora / Alba Prieto

“Llega el final de temporada, todos los equipos se juegan algo muy serio, ya sea ascender, ya sea playoff, ya sea playoff con ventaja a campo, ya sea no descender, y cada partido es una auténtica lucha sin cuartel que nosotros entendíamos que iba a ser hoy y exactamente igual que va a ser el próximo en Melilla. Entonces, igual que hicimos y dijimos la otra semana, ahora un día de descanso, el lunes venir con las pilas cargadas y preparar de la mejor manera posible un desplazamiento tremendo que además tenemos que hacer en el día a Melilla para jugar contra ellos el domingo”, concluyó el técnico.