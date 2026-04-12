El Real Madrid celebra los 'playoffs' en Burgos

El Real Madrid ganó con superioridad en el Coliseum al San Pablo Burgos (78-94) en un domingo en el que, antes de jugar su partido, se convirtió en el primer equipo clasificado para el Playoff a ocho jornadas del final de la fase regular de la Liga Endesa gracias a la derrota del Surne Bilbao ante el Barça.

San Pablo Burgos - Real Madrid (baloncesto, Liga Endesa), 12/04/2026

LIGA ENDESA

BUR

78

94

RMA

Alineaciones

ÁRBITROS

Emilio Pérez Pizarro, Juan de Dios, Ariadna Chueca. Eliminados por faltas personales el jugador de San Pablo Burgos Max Heidegger (min 39)

INCIDENCIAS

Partido correspondiente a la jornada 26 de Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 9.073 espectadores.

Al líder de la competición, con 24 triunfos y solo dos derrotas, le bastaba una derrota del equipo vasco o de La Laguna Tenerife para sellar su billete para los playoff, y logró el objetivo antes de imponer su autoridad en el Coliseum en un choque en el que destacó el croata Mario Hezonja. El Burgos sostuvo el pulso durante una gran primera mitad, pero acabó cediendo ante la superioridad física, profundidad y talento del equipo blanco.

El conjunto burgalés arrancó con personalidad y descaro frente al gigante blanco. Juan Rubio inauguró el marcador y Happ tomó pronto protagonismo en la pintura para sostener a los de Porfi Fisac en un inicio de alto ritmo (5-0), aunque el talento exterior del Real Madrid apareció rápidamente para equilibrar el choque. Mario Hezonja y Okeke lideraron el primer arreón visitante, permitiendo a los de Sergio Scariolo abrir una primera ventaja significativa mediado el cuarto (9-18) ante un Burgos que sufrió durante varios minutos para contener la velocidad ofensiva madridista.

Lejos de descomponerse, el cuadro burgalés reaccionó con carácter y Neto, Meindl y Almazán devolvieron energía al equipo para evitar que el líder rompiera el partido antes del final del primer periodo, que concluyó con un ajustado 20-25. En el segundo cuarto, el Real Madrid volvió a amenazar con escaparse tras elevar la renta hasta los nueve puntos (24-33) máxima hasta el momento, aprovechando su dominio físico en la pintura y el impacto de jugadores como Izan Almansa y Alex Len cerca del aro.

Pero una vez más emergió el carácter competitivo de los indomables de Porfi y Happ, muy sólido en la zona, lideró la reacción local junto a Samuels y un inspirado Meindl para culminar un parcial que devolvió la igualdad al marcador hasta el 35-35 y obligó a Sergio Scariolo a detener el encuentro. Incluso logró ponerse por delante el conjunto burgalés con una canasta de Shackelford (37-35), en el mejor momento del partido para los locales, aunque el Madrid respondió con oficio en el tramo final para llegar por delante al intermedio gracias a la dirección de Campazzo y el acierto interior de Len (39-43).

Scariolo: “La prioridad es llegar con frescura al playoff de Euroliga” / EFE

Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid elevó definitivamente su nivel competitivo y comenzó a inclinar el partido a su favor. Con Hezonja asumiendo el liderazgo ofensivo, el conjunto blanco encontró continuidad en ataque y castigó con dureza cada desajuste defensivo del San Pablo Burgos.

El alero croata fue el gran protagonista del tercer cuarto y lideró el primer gran estirón visitante, permitiendo al Madrid abrir una renta superior a la decena de puntos ante un Burgos que, pese a resistir con acciones de Meindl, Happ y Shackelford, ya no encontraba la misma fluidez ofensiva de la primera mitad. La profundidad de plantilla madridista y su superioridad física en la pintura comenzaron a marcar diferencias y Len, Almansa y Procida hicieron mucho daño cerca del aro y permitieron al líder mantener el control del encuentro al cierre del tercer parcial (57-66).

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En el último cuarto, el Real Madrid terminó de romper definitivamente el partido y un parcial demoledor de salida disparó la ventaja visitante por encima de los veinte puntos y dejó sin capacidad de respuesta a un Burgos castigado por el desgaste acumulado. Pese a ello, el conjunto de Porfi Fisac no dejó de competir hasta el final y encontró premio parcial en varias acciones de Shackelford, Meindl y Nzosa, mientras que el tramo final sirvió también para el debut del joven Marcos Bella con el primer equipo.