Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras ganar al Talavera: "Tenemos que ser poco permeables a lo que se dice, para bien y para mal"

Óscar Cano se mostró muy satisfecho con el Zamora CF tras la victoria, destacando su solidez ante el Talavera (0-1) y aseguró estar "muy contento con el partido del equipo". En rueda de prensa, el entrenador destacó la buena primera mitad rubricada, aunque confesó que faltó acierto arriba, mientras que en la segunda pudieron sentenciar. "Hemos tenido 3 o 4 contraataques con los que pudimos cerrar el partido", poniendo también en valor que "el equipo acabó de pie".

Asimismo, aprovechó la ocasión para pedir equilibrio en la valoración de resultados, criticando los extremos tras perder o ganar, y apeló a la humildad sobre "no creer que somos los mejores del mundo". Sobre el entorno, insistió el granadino en que "tenemos que ser poco permeables a todo lo que se dice, para bien y para mal", y a la afición le pidió comprensión y recordó que "se ha hecho un sobreesfuerzo por pertenecer al grupo de cabeza".

Respecto a los cambios en el 11 y el 4-3-3 con el que saltó al campo, Óscar Cano argumentaba que ´´con un centro campista más hemos intentado aguantar mejor la pelota y en función de lo que hemos creído que podía pasar pues hemos combinado las diferentes características de los chicos. Creo que el equipo ha estado bien y no ha acusado la baja de Kike. La gente es necesaria y hay jugadores muy importantes, pero no hay nadie imprescindible y hoy el equipo ha hecho un gran esfuerzo porque no se notase la ausencia de Kike Márquez y creo que lo ha conseguido´´.

Finalmente, preguntado por ello, criticó el VAR, mostrando su rechazo ya que "es una herramienta que no me gusta", al considerar que "ha multiplicado el conflicto" y aleja al fútbol de su esencia.

TÉCNICO RIVAL

Alejandro Sandroni lamentaba que su equipo no hubiese podido conseguir nada positivo ante el Zamora y señalaba que ´´no hemos hecho un mal partido. En realidad, ellos apenas han generado ocasiones claras, creo que una en la primera parte y la del gol en la segunda, pero han estado mucho más acertados que nosotros y han conseguido marcar´´. Y es que, para el técnico del Talavera, los suyos ´´merecieron algo más, porque tras el gol el equipo se fue arriba y le generó muchos problemas al Zamora, pero nos ha faltado acierto a la hora de definir´´. En líneas generales, consideraba Sandroni que, ´´no merecimos perder. Quizás lo más justo hubiese sido un empate en un partido con muy pocas ocasiones para ambos equipos´´.