Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Conseguir la permanencia a falta de cuatro jornadas es un éxito del club"

Ha sido duro, intenso y luchado, pero por fin se logró el objetivo de la temporada y el CD Villaralbo logró la permanencia virtual en Tercera RFEF que deberán refrendar el próximo fin de semana en los Barreros. Oji, entrenador de los azulones, estaba feliz y emocionado por haber podido cumplir con los retos en una campaña que ha sido dura y no dudó en valorar de forma muy positiva el triunfo de su equipo en un partido ante el Júpiter Leonés (1-2) que, según explicó, tuvo dos caras bien diferenciadas.

El técnico destacó el gran inicio de los suyos y expuso que “entramos bien, a diferencia de otros días. La primera parte fue de las mejores de todo el año y creo que merecimos la victoria”. Sin embargo, reconoció que en la segunda parte el equipo sufrió más de lo esperado ante un rival exigente. “Sabíamos que nos iba a tocar sufrir. El Júpiter es un equipo que te somete mucho con el balón y en los últimos 15 minutos nos hundieron un poco”.

A pesar del empuje final del rival, Oji puso en valor la solidez defensiva de su equipo, señalando que el portero apenas tuvo que intervenir con una parada de mérito en todo el encuentro. “Estuvimos muy seguros atrás y los chicos asumieron perfectamente el plan de partido”, añadió. “Es una victoria de mérito”.

Un año más en Tercera RFEF

Más allá del resultado, el entrenador quiso poner en valor el logro de la temporada. Aunque todavía no es matemático, dio prácticamente por hecha la permanencia: “Se puede decir que el Villaralbo seguirá un año más en Tercera División. Conseguirlo a falta de cuatro jornadas es un éxito rotundo del club, del cuerpo técnico y, sobre todo, de los jugadores”.

Los jugadores del CD Villaralbo celebran la permanencia / LOZ

Oji también recordó las dificultades recientes del equipo, que acumulaba tres semanas sin ganar, y celebró la reacción: “Se estaba haciendo un poco bola el final de temporada, pero los chicos han trabajado muchísimo y se lo merecen”.

Con el objetivo cumplido, el técnico aseguró que el equipo no bajará el nivel en las últimas jornadas: “Este escudo te exige dar el máximo hasta el último día y ser profesional, no nos vamos a dejar llevar. Vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles y cerrar una temporada digna”, zanjó.

El Villaralbo afronta ahora el tramo final del campeonato con tranquilidad, pero también con ambición de seguir sumando y mejorar su posición en la tabla.