Un empate daría el primer puesto al BM Caja Rural Zamora

El BM Zamora jugará este domingo un nuevo aperitivo de la fase de ascenso, con la posibilidad de asegurar el primer puesto en la clasificación final, aunque su entrenador Félix Mojón, descarta rotundamente platear el partido de esta mañana con ese objetivo.

El equipo pistacho juega a las 12.30 horas en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega contra el equipo que le persigue en la clasificación del grupo B, sobre el que dispone de una ventaja de cuatro puntos a falta de tres jornadas para el final de la Liga. De esta forma, todo lo que sea sumar hoy, aseguraría que los zamoranos entrarán en el sorteo del play off como primeros de grupo, como cabezas de serie.

Félix Mojón aseguró que "en el balonmano es imposible jugar a empatar, aunque, llegado el caso en un final de partido, te puede dar la tranquilidad jugar a empatar . Pero es algo que no hemos entrenado. Es una garantía pero no vamos a salir a empatar".

El técnico gallego no cree que podría darse un acuerdo para firmar un empate final porque "ambos equipos somos ganadores, conociendo a su entrenador, Dani Hernández, que siempre fue muy competitivo e inteligente, y creo que tampoco él va a querer ese resultado y yo tampoco".

No irá confiado el BMZ a Torrelavega porque el equipo cántabro "es el que más daño nos ha hecho siendo la antítesis de lo que somos nosotros, incluso en relación a la fase. Nos hicieron mucho daño, fueron la horma de nuestro zapato. Tuvimos el factor suerte en los últimos minutos junto a la condición de locales, pero es un equipo que tácticamente casi se nos puso por delante".

Un rival muy duro

Mojón está convencido de que Torrelavega jugará también la fase de ascenso y para ganarle "necesitamos equilibrio. Si fallas en una de las fases, estás perdido, porque defienden muy bien, y saben rentabilizar su juego de ataque. No tienen muchos primeras líneas pero lo rentabilizan muy bien. Si fallas en defensa, te van a hacer mucho daño. Por eso necesitas un equilibrio. Necesitamos correr porque ellos tienen mucho menos fondo de armario que nosotros aunque es un equipo físicamente muy fuerte pero con menos elementos. Nosotros, aún teniendo lesionados, podemos hacer más rotaciones. Contra Vetusta o Avilés, una de las claves fue el volver a correr".

El entrenador del BM Zamora Caja Rural anunció que Guille ya está entrenando con cierta normalidad aunque no parece rentable forzarle para este partido. En todo caso, Mojón anunció que si llegase a jugar, no defenderá, "porque en las situaciones excentricas de frenada iba a sufrir mucho, aunque en ataque sí puede darnos mucho. Es un jugador casi ambidiestro y su valor no son los brazos, sino su cabeza".

Carlos viajará a Cantabria, y Víctor dependerá de si es convocado o no Guille.