Regional de Aficionados
El CD Benavente no pudo con líder en casa
Los jugadores tomateros caen derrotados en el Luciano Rubio ante un Salamanca B que anotó dos tempraneros goles en tres minutos
A. O.
Zamora
El CD Benavente cayó derrotado este domingo ante el líder, un Salamanca B que hizo valer su eficacia en los primeros minutos de juego. Los charros iniciaron el encuentro en el Luciano Rubio con la suerte de su lado y en los minutos 6 y 9 lograron dos dianas desde las botas de Lucas y Hugo con las que pusieron un 0-2 en el marcador que complicaba la vida a los jugadores locales. Los de Santi Redondo trataron de reconducir la situación pero el líder ya no estaba dispuesto a ceder y fue imposible sacar nada positivo de esta jornada liguera.
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