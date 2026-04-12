Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talvera CF - Zamora CFLa Romería de ValderreyEl BM Zamora no se proclamó campeónHomenaje a Félix Hernández LorenzoGigantes y Cabezudos de Benavente
instagramlinkedin

Regional de Aficionados

El CD Benavente no pudo con líder en casa

Los jugadores tomateros caen derrotados en el Luciano Rubio ante un Salamanca B que anotó dos tempraneros goles en tres minutos

Formacióndel CD Benavente, este domingo. | CEDIDA

Formacióndel CD Benavente, este domingo. | CEDIDA

A. O.

Zamora

El CD Benavente cayó derrotado este domingo ante el líder, un Salamanca B que hizo valer su eficacia en los primeros minutos de juego. Los charros iniciaron el encuentro en el Luciano Rubio con la suerte de su lado y en los minutos 6 y 9 lograron dos dianas desde las botas de Lucas y Hugo con las que pusieron un 0-2 en el marcador que complicaba la vida a los jugadores locales. Los de Santi Redondo trataron de reconducir la situación pero el líder ya no estaba dispuesto a ceder y fue imposible sacar nada positivo de esta jornada liguera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents