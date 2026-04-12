La cantera del Club fue la gran protagonista en la victoria del CB Zamora

Los niños y niñas de la cantera del CB zamora fueron los grandes protagonistas en el partido disputado ayer en el Ángel Nieto, y no solo por la "foto de familia" a la que fueron convocados sino por el apoyo que prestaron al primer equipo durante todo el partido para llevarlos en volandas hasta la victoria final. En la foto, jugadores, técnicos, patrocinadores e instituciones.