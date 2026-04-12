La cantera del Club fue la gran protagonista en la victoria del CB Zamora
M. L. S.
Zamora
Los niños y niñas de la cantera del CB zamora fueron los grandes protagonistas en el partido disputado ayer en el Ángel Nieto, y no solo por la "foto de familia" a la que fueron convocados sino por el apoyo que prestaron al primer equipo durante todo el partido para llevarlos en volandas hasta la victoria final. En la foto, jugadores, técnicos, patrocinadores e instituciones.
- Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: 'Es una plaga
- Villaralbo baila por sevillanas como capital flamenca de Zamora
- GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas
- Industria pisa el acelerador y desbloquea en cinco días nueve proyectos energéticos de Zamora
- Los trabajadores de Losán suman ya más de cuatro meses sin cobrar
- La Bóveda de Toro homenajeará este domingo a Félix Hernández Lorenzo
- El antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey de Zamora cobra vida de nuevo
- El hidrógeno verde se llevará anualmente 270.000 metros cúbicos de agua de los acuíferos de Zamora