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La cantera del Club fue la gran protagonista en la victoria del CB Zamora

Foto de familia del CB Zamora. | A. P.

Foto de familia del CB Zamora. | A. P.

M. L. S.

Zamora

Los niños y niñas de la cantera del CB zamora fueron los grandes protagonistas en el partido disputado ayer en el Ángel Nieto, y no solo por la "foto de familia" a la que fueron convocados sino por el apoyo que prestaron al primer equipo durante todo el partido para llevarlos en volandas hasta la victoria final. En la foto, jugadores, técnicos, patrocinadores e instituciones.

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