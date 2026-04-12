BM Zamora Caja Rural no pudo proclamarse campeón de Liga en Torrelavega

El BM Zamora tendrá que esperar todavía para proclamarse campeón de Liga tras la derrota encajada este domingo en Torrelavega frente a un rival que se jugaba la fase de ascenso y que siempre le superó. Los zamoranos realizaron un enorme derroche físico para buscar al menos un punto que les diese el título y la ventaja de cara al play off de ascenso, pero siempre fueron a remolque en el marcador y además perdieron por lesión al zamorano David Gallego, que se suma a la larga relación de bajas del BM Zamora.

El partido respondió a las espectativas desde los primeros compases y se convirtió en una lucha a cara de perro entre los dos mejores equipos de la Liga. Tras ventajas iniciales de los cántabros, el BM Zamora tomó la delantera en un par de ocasiones con 3-4 y 4-5, con Giannini actuando como central frente a una defensa 6-0 del Bathco.

Los cántabros ejecutaban posesiones largas, también obligados por la buena defensa zamorana, aunque el BMZ cometía demasiados errores en ataque y permitió que su rival se distanciase en el marcador con un parcial de 4-0 que supuso el 12-7 en el ecuador de la primera parte. Felix Mojón pidió un tiempo muerto y los pistachos reaccionaron para devolver el parcial y situarse 12-11. El partido entró en un periodo de protagonismo de los porteros y falta de eficacia en el lanzamiento y el marcador no se movió en 8 minutos, tiempo en el que reapareció el zamorano Guille tras su lesion. Giannini hizo posible el empate a 12 y la primera parte se cerró con 14-13 y una tangana sobre la pista que se saldó sin mayores conclusiones.

El BM Zamora Caja Rural necesitaba reaccionar, pero esa ansiada reacción no llegó. Los pistachos se mantuvieron con opciones con el 15-15 pero su afán defensivo se tradujo en tres penaltis consecutivos que sirvieron para que el Balthco anotase otros tantos goles para escaparse a 18-15. Y la puntilla para el BMZ llegó con la lesión de David Gallego que tuvo que abandonar la pista en el minuto 42.

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Félix Mojón pidió un tiempo muerto que sirvió para que se produjese una tímida reacción de sus hombres que llegaron a acercarse a un solo gol en un par de ocasiones basados en una intensa defensa con Molina de adelantado. Pero las fuerzas de los zamoranos se fueron agotando poco a poco y con ello también sus ideas en ataque y el Torrelavega o tuvo problemas para defender sus ventajas hasta el final que se saldaba con un 28-25 que les concede la fase de ascenso a los cántabros y obliga al equipo pistacho a esperar una jornada más para proclamarse campeón de Liga.