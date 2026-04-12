Balonmano
12 Frailes BM Zamora pasa a la fase final como primero de grupo
Los infantiles cerraron el sector con tres victorias
A. O.
Zamora
El 12 Frailes BM Zamora cerró la primera fase del sector regional infantil con triple victoria. Tras ganar a Palencia y Burgos, los infantiles pistacho se enfrentaban en la última jornada al BM Viana y tampoco fallaron. Los "pequeños viriatos" se impusieron a Viana por un marcador global de 33-31 en un choque muy disputado. Los zamoranos sí sacaron partido del factor cancha y su buen balonmano salió a relucir en los momentos complicados para alcanzar la fase final como primeros de su sector mientras que también estará el BM Burgos. En el otro grupo de Castilla y León, los primeros fueron Ademar León Maristas y BM Sariegos. Los cuatro estarán en el próximo fin de semana en la final de Castilla y León.
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