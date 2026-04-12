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12 Frailes BM Zamora pasa a la fase final como primero de grupo

Los infantiles cerraron el sector con tres victorias

Tres momentos del tercer encuentro del 12 Frailes BM Zamora. | ALBA PRIETO

Tres momentos del tercer encuentro del 12 Frailes BM Zamora. | ALBA PRIETO

A. O.

Zamora

El 12 Frailes BM Zamora cerró la primera fase del sector regional infantil con triple victoria. Tras ganar a Palencia y Burgos, los infantiles pistacho se enfrentaban en la última jornada al BM Viana y tampoco fallaron. Los "pequeños viriatos" se impusieron a Viana por un marcador global de 33-31 en un choque muy disputado. Los zamoranos sí sacaron partido del factor cancha y su buen balonmano salió a relucir en los momentos complicados para alcanzar la fase final como primeros de su sector mientras que también estará el BM Burgos. En el otro grupo de Castilla y León, los primeros fueron Ademar León Maristas y BM Sariegos. Los cuatro estarán en el próximo fin de semana en la final de Castilla y León.

12 Frailes Zamora pasa a la fase final como primero de grupo

12 Frailes Zamora pasa a la fase final como primero de grupo

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