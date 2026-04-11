Victoria del Caja Rural Atlético Benavente en A Coruña

El Caja Rural Atlético Benavente FS logró una victoria de mucho mérito en su visita al 5 Coruña Fútbol Sala (2-4). Desde el inicio, el equipo visitante dejó claro que no había ido a especular. Con una defensa ordenada y las líneas bien juntas, logró frenar el empuje inicial del conjunto local. El 5 Coruña trataba de llevar la iniciativa a través de la posesión, pero sin profundidad real. En cambio, el At. Benavente se mostraba mucho más peligroso cuando conseguía robar y salir rápido. En el minuto 17 llegó el primer golpe. Coutinho culminó una buena acción colectiva para poner el 0-1. El tanto reforzó el plan del equipo de Calero, que se sintió más cómodo tras adelantarse.

A partir de ahí, el encuentro se fue endureciendo, con varias decisiones arbitrales que añadieron tensión. Las tarjetas condicionaron el trabajo defensivo del Benavente, pero el supo mantener el orden y la concentración. Tras la reanudación, el 5 Coruña salió con una marcha más. En el minuto 23, Bugallo consiguió el empate (1-1), lo que dio impulso al conjunto local. El equipo gallego apretó en busca del segundo tanto, generando sus mejores minutos. Sin embargo, el Atlético Benavente supo sufrir y mantenerse firme en defensa. Lejos de venirse abajo, respondió con personalidad y equilibrio. En el minuto 31, Aitor Blanco, cuya vuelta esta siendo clave, volvió a adelantar a los blanquazules con el 1-2. Pero la reacción local fue inmediata, ya que en ese mismo minuto Lukas firmó el 2-2.

El partido entró entonces en una fase totalmente abierta y el intercambio de golpes era constante, aunque el Benavente mantuvo la calma en todo momento.

En el minuto 38, apareció de nuevo Aitor Blanco para firmar el 2-3. Un gol que resultó prácticamente definitivo, ya que el 5 Coruña acusó el impacto y perdió claridad ofensiva. El Benavente supo leer el tramo final y aprovechar los espacios. En el minuto 39, Pablo Sanz sentenció con el 2-4 definitivo. El pitido final confirmó un triunfo trabajado, sufrido y de enorme valor para el Caja Rural Atlético Benavente FS.