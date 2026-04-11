Sábado redondo para el CD Villaralbo: permanencia en Tercera RFEF y ascenso a Regional

Fin de semana redondo en el seno del CD Villaralbo con doble éxito: permanencia en Tercera RFEF y ascenso de Provincial a Regional.

El primer equipo firmó una victoria de mucho mérito en su visita al feudo del Júpiter Leonés, y alcanza los 35 puntos que dan la permanencia en Tercera RFEF de forma virtual.. El conjunto zamorano salió decidido desde el primer minuto, consciente de la importancia de sumar lejos de casa, y pronto dejó claras sus intenciones sobre el césped del Área Deportiva de Puente Castro. El arranque del partido fue eléctrico por parte del Villaralbo, que apostó por una presión alta y una circulación rápida de balón. Esa valentía tuvo premio muy pronto, cuando en el minuto 15 Manuel Santiago aprovechó una buena acción ofensiva para batir al guardameta local y poner el 0-1 en el marcador.

El gol dio aún más confianza a los visitantes, que no bajaron el ritmo. Apenas cuatro minutos después, en el 19, llegó el segundo tanto. Daniel Vázquez culminó otra jugada bien trenzada para ampliar la ventaja y dejar muy tocado al conjunto leonés.

Con el 0-2, el CD Villaralbo parecía tener el partido bajo control, mostrando una imagen sólida tanto en defensa como en ataque.

Durante la primera mitad, el Villaralbo dominó los tiempos del encuentro. Supo cuándo acelerar y cuándo pausar el juego, evitando que el rival encontrara espacios.

Tras el paso por vestuarios, el Júpiter Leonés introdujo cambios buscando una reacción. El partido cambió de tono, con un equipo local más agresivo y volcado en ataque. El Villaralbo, por su parte, optó por replegar líneas y proteger su ventaja, intentando aprovechar alguna contra para sentenciar definitivamente el encuentro.

Sin embargo, en el minuto 59 llegó el gol que reabrió el partido. Álvaro Díez aprovechó una acción ofensiva para hacer el 1-2, desatando la ilusión en la grada y cambiando por completo el guion del choque.

A partir de ese momento, el Villaralbo tuvo que ponerse el mono de trabajo y demostrar su capacidad para competir en situaciones adversas. El tramo final fue exigente para los visitantes. El Júpiter Leonés apretó en busca del empate, acumulando hombres en campo rival y generando cierta sensación de peligro. El Villaralbo resistió gracias a su orden defensivo y a la concentración de sus jugadores, que no perdieron la calma en ningún momento.

En los últimos minutos, el Villaralbo tiró de oficio para frenar las acometidas locales. Supo gestionar el tiempo, minimizar riesgos y mantener la ventaja.

Finalmente, el pitido final confirmó la victoria del Villaralbo por 1-2, un triunfo trabajado y muy valioso que da una permanencia virtual que deben refrendar el próximo fin de semana en Los Barreros para que sea matemática.

Los jugadores del Villaralbo B celebra el ascenso. / LOZ

ASCENSO DEL FILIAL

El sábado lo completó el filial que logró el ascenso a Regional de Aficionados tras una nueva victoria en la Provincial. Sin duda una gran noticia para el club azulón.