Recoletas Zamora quiere recuperar la sonrisa ante Al-Qázares en el Ángel Nieto

Cuatro derrotas consecutivas y el adiós definitivo a la temporada tanto de Ana Tainta como de Marta Fernández han llevado a Recoletas Zamora a encarar el final de la liga regular con malas sensaciones. El equipo naranja, prácticamente clasificado para el play-off, es consciente de ello y, pese a las dificultades, tratará esta tarde (17.00 horas) de poner un punto y seguido a la temporada en su duelo frente a Alter Enersun Al-Qázeres en el Ángel Nieto.

En un bache mental

Recoletas Zamora quiere "recuperar el feeling de las victorias", como apuntaba días atrás Eva Carregosa. Volver a sonreír y, sobre todo, sentirse nuevamente el conjunto que era jornadas atrás. Algo difícil, ya que cuenta con tres efectivos menos, pero que según su técnico Raúl Pérez pasa más por "un bache mental" que por otras circunstancias. ç

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

La sexta plaza vuelve a estar en juego

Las naranjas dieron muestra de ello en su último tropiezo ante Lima Horta Barcelona, con un tercer cuarto en el que se bloquearon y perdieron sus opciones de triunfo, seguido de un último periodo cargado del coraje y juego habitual del Recoletas Zamora. Una versión a la que dar continuidad hoy para intentar cerrar definitivamente la clasificación para el play-off y, de paso, puede que hasta la sexta plaza de la tabla.

La clave, leer bien las ventajas

Para ello, Rula y sus jugadoras aspiran a poder llevar las riendas del juego y encontrar las ventajas ante un Alter Enersun Al-Qázeres que acude a Zamora necesitado de la victoria en su intento por alcanzar la segunda fase de la competición. Un bloque, el extremeño, que tratará de exprimir la pérdida sufrida por Recoletas Zamora en el aspecto físico, antojándose el rebote un aspecto clave del duelo.