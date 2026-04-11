Baloncesto
Recoletas Zamora lucha pero cae en la prórroga en Cáceres
Las de Raúl Pérez no pudieron rematar un gran encuentro
MLS
El Recoletas terminó por morir en la orilla en su encuentro ante Al-Qazeres, un choque que se decidió en la prórroga donde las locales estuvieorn más caertadas bajo el aro. A pesar de todo, se vio un gran Zamarat que no gestionó peor los momentos finales.
No pudieron comenzar mejor las naranjas que firmaron un 0-5 anotados por Aina Martín. Pero las zamoranas permanecieron los siguientes tres minutos sin anotar y veían como el AlQazeres remontaba con 6-5 y 8-7, pero las extremeñas entraron entonces en crisis y tras tres minutos sin anotación, vieron como el Recoletas tomaba de nuevo la inciativa con 8-11. El partido se equilibró al fina del primer cuarto que se cerraba con 16-16.
El equipo naranja siguió muy sólido y consiguió ventajas de hasta seis puntos y un triple de Bea Sánchez puso un 21-29. Las zamoranas siguieron muy acertadas y se acostumbraron a vivir con ventajas ligeramente por encima de los diez puntos (23-34 min. 15). Pero un nuevo empujón del Cáceres llevó al Zamarat a un nuevo bajón que le produjo cuatro minutos de sequía aunque las naranjas se recuperaron y lograron llegar al descanso con 30-37.
Igualdad
La segunda parte comenzó en tónica de igualdad entre ambos rivales pero dos acciones de Ana Pérez Relancio llevó de nuevo la ventaja visitante a los 8 puntos (38-46) gracias a una buena concentración defensiva. La crisis pasó ahora al bando extremeño aunque el Zamarat no terminaba de distanciarse definitivamente.
El esfuerzo de las jugadoras de Raúl Pérez era importante y AlQazeres no encontraba el acierto desde el perímetro y el marcador se pasó muchos minutos sin moverse.
Pero en las postrimerías del tercer cuarto el Cáceres pareció reaccionar y se acercó a solo tres puntos tras un triple de Salmerón. El entrenador zamorano pidió un tiempo muerto y logró frenar la reacción extremeña y el tercer cuarto se cerraba con 45-51.
Se reanudó el encuentro con un triple de Laneiro que puso a tres puntos al Cáceres, y respondió el Zamarat haciendo lo propio Carregosa. Pero Cáceres seguía dando facilidades y permitía que Niski robase un balón para poner el 48-54. Insistieron las extremeñas con otro triple -ahora sí funcionaba el tiro exterior- pero los nervios atenazaban a ambos equipos y el marcador volvía a atascarse en 51-56.
La portuguesa Laneiro desatascó la situación acercando de nuevo a tres puntos al AlQazeres y el Zamarat no tenía fluidez en ataque pese a redoblar sus esfuerzos en defensa. Eva Carregosa se encargó de acertar con dos tiros libres providenciales que manteínían vivas a las naranja. Pero el Zamarat agotó su posesión a falta de 4 minutos aunque lo solventó capturando un rebote para poner el 55-60 que provocó un tiempo muerto del AlQazeres con algo más de tres minutos por delante.
Cáceres apretó en defensa y se acercó a tres puntos y se sucedieron los fallos bajo las dos canastas, hasta que Bea Sánchez acercó la victoria zamorana anotando dos tiros libres (57-62). Y con 59-62 se entró en el último cuarto, Cáceres pidió tiempo muerto para ejecutar su posesión a falta de 34 segundos y la diferencia en el marcador se estrechó hasta el 61-62 que anotó Laneiro. A 23 segundos, Raúl Pérez pidió su tiempo muerto con el objetivo de sentenciar. Cáceres hizo falta rápida que permitió a Aina Martin anotar sus dos tiros libres (61-64) pero a fala de 15 segundos Filipe puso el empate con un triple.
La prórroga, decisiva
Todos se iba a decidir en la prórroga que resultó igual de equilibrada. Ninguno de los equipos conseguía irse y se entró en el último minuto uno abajo (69-68). Las locales acertaron y abrieron brecha a 3, lo que obligó a Raúl Pérez a parar el encuentro y "tirar de pizarra". Carregosa lo intentó pero falló y las locales ampliaron hasta el definitivo 73-68.
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