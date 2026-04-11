Recoletas Zamora lucha pero cae en la prórroga en Cáceres

El Recoletas terminó por morir en la orilla en su encuentro ante Al-Qazeres, un choque que se decidió en la prórroga donde las locales estuvieorn más caertadas bajo el aro. A pesar de todo, se vio un gran Zamarat que no gestionó peor los momentos finales.

No pudieron comenzar mejor las naranjas que firmaron un 0-5 anotados por Aina Martín. Pero las zamoranas permanecieron los siguientes tres minutos sin anotar y veían como el AlQazeres remontaba con 6-5 y 8-7, pero las extremeñas entraron entonces en crisis y tras tres minutos sin anotación, vieron como el Recoletas tomaba de nuevo la inciativa con 8-11. El partido se equilibró al fina del primer cuarto que se cerraba con 16-16.

El equipo naranja siguió muy sólido y consiguió ventajas de hasta seis puntos y un triple de Bea Sánchez puso un 21-29. Las zamoranas siguieron muy acertadas y se acostumbraron a vivir con ventajas ligeramente por encima de los diez puntos (23-34 min. 15). Pero un nuevo empujón del Cáceres llevó al Zamarat a un nuevo bajón que le produjo cuatro minutos de sequía aunque las naranjas se recuperaron y lograron llegar al descanso con 30-37.

Igualdad

La segunda parte comenzó en tónica de igualdad entre ambos rivales pero dos acciones de Ana Pérez Relancio llevó de nuevo la ventaja visitante a los 8 puntos (38-46) gracias a una buena concentración defensiva. La crisis pasó ahora al bando extremeño aunque el Zamarat no terminaba de distanciarse definitivamente.

El esfuerzo de las jugadoras de Raúl Pérez era importante y AlQazeres no encontraba el acierto desde el perímetro y el marcador se pasó muchos minutos sin moverse.

Pero en las postrimerías del tercer cuarto el Cáceres pareció reaccionar y se acercó a solo tres puntos tras un triple de Salmerón. El entrenador zamorano pidió un tiempo muerto y logró frenar la reacción extremeña y el tercer cuarto se cerraba con 45-51.

Se reanudó el encuentro con un triple de Laneiro que puso a tres puntos al Cáceres, y respondió el Zamarat haciendo lo propio Carregosa. Pero Cáceres seguía dando facilidades y permitía que Niski robase un balón para poner el 48-54. Insistieron las extremeñas con otro triple -ahora sí funcionaba el tiro exterior- pero los nervios atenazaban a ambos equipos y el marcador volvía a atascarse en 51-56.

La portuguesa Laneiro desatascó la situación acercando de nuevo a tres puntos al AlQazeres y el Zamarat no tenía fluidez en ataque pese a redoblar sus esfuerzos en defensa. Eva Carregosa se encargó de acertar con dos tiros libres providenciales que manteínían vivas a las naranja. Pero el Zamarat agotó su posesión a falta de 4 minutos aunque lo solventó capturando un rebote para poner el 55-60 que provocó un tiempo muerto del AlQazeres con algo más de tres minutos por delante.

Cáceres apretó en defensa y se acercó a tres puntos y se sucedieron los fallos bajo las dos canastas, hasta que Bea Sánchez acercó la victoria zamorana anotando dos tiros libres (57-62). Y con 59-62 se entró en el último cuarto, Cáceres pidió tiempo muerto para ejecutar su posesión a falta de 34 segundos y la diferencia en el marcador se estrechó hasta el 61-62 que anotó Laneiro. A 23 segundos, Raúl Pérez pidió su tiempo muerto con el objetivo de sentenciar. Cáceres hizo falta rápida que permitió a Aina Martin anotar sus dos tiros libres (61-64) pero a fala de 15 segundos Filipe puso el empate con un triple.

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La prórroga, decisiva

Todos se iba a decidir en la prórroga que resultó igual de equilibrada. Ninguno de los equipos conseguía irse y se entró en el último minuto uno abajo (69-68). Las locales acertaron y abrieron brecha a 3, lo que obligó a Raúl Pérez a parar el encuentro y "tirar de pizarra". Carregosa lo intentó pero falló y las locales ampliaron hasta el definitivo 73-68.