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Segunda División Femenina

Nueva estocada para el River Femenino en el Manuel Camba

Las zamoranas, que se adelantaron con gol de Blanca, encajaron una abultada derrota frente al Bembrive (3-10)

River Femenino, en un partido anterior. | J. L. F.

River Femenino, en un partido anterior. | J. L. F.

A. O.

Zamora

Tampoco enesta ocasión fue posible. El Caja Rural River Femenino alargó su crisis al perder de forma abultada en el Manuel Camba ante el Bembrive. El equipo se mantiene colista con tan solo 4 puntos en su casillero.

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