Segunda División Femenina
Nueva estocada para el River Femenino en el Manuel Camba
Las zamoranas, que se adelantaron con gol de Blanca, encajaron una abultada derrota frente al Bembrive (3-10)
A. O.
Zamora
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