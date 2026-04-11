Los Infantiles del 12 Frailes BM Zamora se sitúan a un paso de clasificarse para la fase nacional

Segunda jornada del sector regional de balonmano en categoría Infantil, y segunda victoria del 12 Frailes BM Zamora que se coloca a un paso de clasificarse para la fase nacional. Este sábado el equipo entrenado por Félix Mojón superó con trabajo a BM Burgos, aunque no fue sencillo. Durante el primer tiempo, el equipo pistacho fue a remolque, tratando de que el rival no abriese demasiada brecha en el marcador (17-18, al descanso). Tras la reanudación, los "pequeños viriatos" fueron a más y mejoraron en defensa y ataque para rubricar el 31-28 final. Hoy todo se decidirá y se medirán con el BM Viana.

Los Infantiles del BM Zamora se sitúan a un paso de clasificarse para la fase nacional | A. P