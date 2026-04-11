Dos empates y una derrota en la Regional de Aficionados: Zamora B, Noname y Moraleja CF

El Zamora CF sufrió y peleó ante el Sariegos de Bernesga, rival de la zona alta ante el que sumó un punto. Víctor Gavilán adelantó a los rojiblancos, pero los visitantes reaccionaron y terminaron por dar la vuelta al marcador. Con pelea y lucha, el mismo Gavilán acertó para poner el 2-2 que, a la postre, sería definitivo y da un punto a los de Kike Ramos.

El Noname firmó un reparto de puntos en su visita al Cubillos, un rival que les puso las cosas muy complicadas y que no les dejó ejercer el fútbol al que está acostumbrado. La primera parte fue de menos a más. A los jugadores les costó entrar en calor, pero terminaron por protagonizar unos últimos minutos de locura en la que el equipo de Romasanta rozó el gol. Con el 0-’ se reanudó el choque. Los del Noname trataron de desatascarse y salir a flote ante la intensa defensa local. Sin embargo, tampoco los cambios surtieron el efecto deseado. Al final, un 0-0 y a pensar en el siguiente compromiso que será en casa ante el Moraleja.

Precisamente, también este sábado, el Moraleja se vio totalmente superado por un gran Betis que goleó en el José Ramos, 0-4.