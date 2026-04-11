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Regional de Aficionados

Dos empates y una derrota en la Regional de Aficionados: Zamora B, Noname y Moraleja CF

El Zamora B "rasca" un empate en casa ante el Sariegos

El Noname reparte puntos con el Cubillos

El Moraleja cae goleado

FORMACIÓN DEL ZAMORA B

FORMACIÓN DEL ZAMORA B / ZCF

A. O.

Zamora

El Zamora CF sufrió y peleó ante el Sariegos de Bernesga, rival de la zona alta ante el que sumó un punto. Víctor Gavilán adelantó a los rojiblancos, pero los visitantes reaccionaron y terminaron por dar la vuelta al marcador. Con pelea y lucha, el mismo Gavilán acertó para poner el 2-2 que, a la postre, sería definitivo y da un punto a los de Kike Ramos.

El Noname firmó un reparto de puntos en su visita al Cubillos, un rival que les puso las cosas muy complicadas y que no les dejó ejercer el fútbol al que está acostumbrado. La primera parte fue de menos a más. A los jugadores les costó entrar en calor, pero terminaron por protagonizar unos últimos minutos de locura en la que el equipo de Romasanta rozó el gol. Con el 0-’ se reanudó el choque. Los del Noname trataron de desatascarse y salir a flote ante la intensa defensa local. Sin embargo, tampoco los cambios surtieron el efecto deseado. Al final, un 0-0 y a pensar en el siguiente compromiso que será en casa ante el Moraleja.

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Precisamente, también este sábado, el Moraleja se vio totalmente superado por un gran Betis que goleó en el José Ramos, 0-4.

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