Fútbol Sala / Selección
El benaventano David Novoa, clave en el gran triunfo de la selección española de fútbol sala
El benaventano anotó dos goles y fue un foco permanente de desequilibrio en banda
EFE
España cerró la temporada 2025/26 con una contundente victoria ante Finlandia (2-9), en un encuentro que quedó prácticamente resuelto antes del descanso gracias a una primera mitad de gran eficacia ofensiva, con dos goles del benaventano David Novoa incluidos, que anotó dos goles. Desde el inicio, España imprimió un ritmo alto y apostó por la movilidad en ataque. Gonzalo Santa Cruz se convirtió en un apoyo constante en el juego de espaldas, facilitando la llegada de sus compañeros, mientras que Novoa fue un foco permanente de desequilibrio en banda. Precisamente el benaventano abrió el marcador a los cinco minutos con un disparo lejano tras superar a su defensor, reflejando su insistencia y capacidad para generar peligro en el uno contra uno. El encuentro cambió de forma definitiva cuando Finlandia alcanzó rápidamente el límite de faltas y España aprovechó ese contexto para desatar su mejor versión. En apenas cuatro minutos amplió la ventaja con cuatro goles más: Novoa volvió a ver portería culminando otra acción individual, Pachu hizo lo propio desde el costado opuesto, Rivera culminó una jugada colectiva tras una dejada de Esteban y Boyis transformó un lanzamiento desde los diez metros.
Lejos de bajar la intensidad tras el descanso, el equipo español mantuvo el control del juego y siguió ampliando la diferencia.
Finlandia logró recortar distancias por medio de Kunnas utilizando el juego de cinco, una apuesta ofensiva que también le expuso en defensa. España supo castigar ese riesgo y amplió la cuenta cerrando un marcador amplio de 2-9.
FICHA
Finlandia: Kangas, Korpela, Pirttijoki, Lilja y Vanha-cinco inicial-, Alamikkotervo, Pikkarainen, Sylla, Korsunov, Ahmadi, Kunnas, Pulkkinen, Savikko y Koivumäki .
España: Fabio, Boyis, Eric Martel, Míchel y Gonzalo-cinco inicial-, Cecilio, Ricardo, Rivera, Novoa, Sergio González, Dani Zurdo, Esteban, Pachu y Antonio Navarro.
Árbitros: Kirill Naishouler y Janne Määttänen (Finlandia).
Goles: 0-.1. Min. 5: Novoa. 0-2. Min.14: Novoa. 0-3. Min. 16: Pachu. 0-4. Min. 17: Adri Rivera. 0-5. Min. 18: Boyis, de doble penalti. 0-6. Min. 26: Sergio González. 0-7. Min. 27: Sergio González. 1.7. Min. 29: Kunnas. 1-8. Min. 29: Sergio González.1-9. Min. 33: Santa Cruz. 2-9. Min. 39. Alamikkotervo.
Incidencias: Agco Power Arena de Nokia.
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