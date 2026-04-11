El cd Villaralbo busca los 35 puntos de la permanencia en Tercera RFEF

Quedan cinco jornadas por disputar en Tercera RFEF, pero el CD Villaralbo no quiere esperar mucho más para cerrar la permanencia. Con las cuentas echadas, y tras los últimos resultados obtenidos por rivales directos, en el cuerpo técnico creen que con tres puntos más sería suficiente para cerrar el objetivo de la salvación, ese por el que llevan peleando todo el curso deportivo. El reto es poder lograrlo cuanto antes, y la plantilla azulona viaja esta tarde hasta la provincia de León para medir fuerzas, a partir de las 16.00 horas, con un Júpiter que ahora mismo es rival directo y solo les aventaja en dos puestos, aunque eso no invita a relajaciones.

El entrenador de los zamoranos recordó que el filial leonés es un plantel duro formado por jugadores de mucha calidad en la categoría que no les pondrán las cosas fáciles. No obstante, y a pesar de los varapalos sufridos tras perder en Almazán (2-1) y empatar ante Mojados en Los Barreros (1-1), Oji pide a los suyos un esfuerzo extra. "Creo que nos hemos ganado el derecho a poder disfrutar de las últimas jornadas, y si ganamos en León podremos afrontar los últimos partidos con una mayor tranquilidad. No obstante, si no se logra, se intentaría ante Guijuelo, Unionistas B… pero no queremos esperar tanto" admitió el responsable de banquillo.

De este modo, todos confían en poder hacer valer su calidad y mostrarse como un equipo sólido atrás y con fluidez en la ofensiva, como han demostrado en citas anteriores como fue ante uno de los "cocos", el Palencia, y con esa intención se desplazan tras una semana en la que, una vez más, el trabajo anímico entre los jugadores ha sido importante para que lleguen a esta cita en las mejores condiciones físicas y anímicas.

Para este choque, el Villaralbo vuelve a acusar varias bajas en sus filas. No podrán ser de la partida los lesionados Ballo y Moussa, mientras que Saif cumplirá partido de sanción. A pesar de todo se espera que alrededor de las siete de la tarde, la permanencia en Tercera RFEF esté asegurada y se enfoque el tramo final con una situación mucho más cómoda para todos los componentes de la entidad.

Por su parte, la Bovedana, juega mañana a partir de las 12.30 horas en casa ante Parquesol.