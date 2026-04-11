CD Benavente, Zamora CF B, Moraleja CF y Noname buscan más puntos en la Regional de Aficionados

La Regional de Aficionados entra en una fase decisiva de la Liga, donde hay equipos con mucho en juego. Comenzando con el CD Benavente tiene este domingo (17.30 horas) un encuentro de máxima exigencia. Los tomateros recibirán en el Luciano Rubio al líder, el Salamanca UDS B ante el que deberán mostrar su mejor versión para poder sacar algo positivo y acercarse a los puestos más tranquilos de la tabla. Mientras, en la jornada de hoy sábado juegan los otros tres representantes de la provincia. Zamora B y Moraleja CF juegan en feudo propio a partir de las cuatro de la tarde. Los rojiblancos, con el objetivo de enganchar una racha positiva, reciben al Sariegos de Bernesga, cuarto en la tabla. Mientras, los de Tierra del Vino, ya condenados, buscarán dar la sorpresa en el José Ramos frente al Betis. Por último, el Noname, en una cómoda novena plaza, se desplaza para jugar con el Cubillos con el que está empatado a 33 puntos.

Mientras, en Regional femenina, el Amigos del Duero, que lleva cuatro victorias seguidas, juega desde las 18.30 en el anexo del Ruta ante el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca.