CB Zamora pone un pie en el play off de ascenso

El CB Zamora sufrió y trabajó muy duro para ganar (81-79) un partido a falta de 10 segundos para el final que le permite meter un pie en la fase de ascenso. Dos tiros libres de Roberts y una canasta tras robo de Álvaro Martínez supusieron el enorme premio a un gran partido en el que los zamoranos se vaciaron y pusieron todo de su parte frente a un rival que se jugaba mucho y que nunca cedió terreno.

Salió más concentrado a la cancha el Fibwi que lograba adelantarse con un 0-4, pero pronto entraron en calor los zamoranos y ToniNaspler le daba la vuelta al marcador con dos triples para poner el 11-7 a los tres minutos de juego. De la mano del base catalán, el CB Zamora mantuvo la delantera en el marcador con 13-9 y un triple de Jacob Round provocó un lógico tiempo muerto del equipo balear que llegó a Zamora situado con tres victorias menos que el CBZ y sin asegurar la permanencia.

Los de Saulo Hernández jugaban con mucha intensidad frente a un rival al que le costaba mucho hacerle frente aunque poco a poco se iba acercando en el marcador apoyado, sobre todo, en errores inexplicables de los zamoranos. Y Brian Vázquez firmaba el 19-19 con dos tiros libres y el cuarto se cerraba con 21-22.

Siguió la cosa muy igualada tras la reanudación del encuentro y e CBZ recuperó la delantera con 23-22, un triple de Lys Bracey desequilibró de nuevo el marcador, Pedro Bombino y Aless Scariolo acertaron también y Saulo Hernández tuvo que parar el partido con 23-29. La intensidad defensiva del Fibwi era enorme y los zamoranos no encontraban la forma de salir del bache.

Y a base de trabajar atrás, el CB Zamora se fue adelante asfixiando a su enemigo en defensa en un par de ataques. Jacob Round, con un triple, reponía el empate a 35 y dos triples seguidos de Peris suponía el 37-35. Pero los visitantes respondía con eficacia y también entraron en racha de triples para distanciarse a 37-41.

El encuentro seguía muy equilibrado porque Rogers encontró por fin el acierto en un triple (40-41) y Roberts le secundaba para poner por delante de nuevo al CBZ a falta de un minuto para el descanso aunque un triple visitante suponía el 45-46 del descanso.

La segunda parte comenzó con un triple de Naspler y Roberts desafiaba a las torres mallorquinas para firmar un 2+1 (51-48). Y pronto tuvo que pedir tiempo muerto el entrenador visitante, Pablo Dacosta, con un inquietante 55-51.

El partido estaba sirviendo para recuperar al Toni Naspler de antes de su lesión y comenzar a comprobar que el fichaje de Bene Prepelic ha sido un acierto por lo que aporta, especialmente en rebote y defensa. Pero el tercer cuarto seguía muy igualado y el Pibwi seguía demostrando lo importante que para él era lograr la victoria en el ÁngelNieto.

El partido se igualó a 59 y el marcador no quiso moverse en un rato, y el encuentro siguió marcado por la incertidumbre para llegar al último cuarto con 65-64.

El CB Zamora llegó bien físicamente al cuarto final y lo demostró endureciendo todavía más su presión defensiva frente a un rival que no encontraba soluciones y veía como el marcador se iba a 70-64.

La afición, que estuvo ayer reforzada por todos los niños y niñas de la cantera, se sumaba a la presión desde las gradas porque el Mallorca no se rendía y lograba acercarse a tres puntos. Había que mantener la cabeza fría ante el esfuerzo que realizaban los mallorquines para no caerse del partido.

Costaba mucho anotar por ambas partes y Fibwi conseguía empatar a 72 en el ecuador del último cuarto. El marcador siguió «arriba-abajo» por ambas partes, Omar Lo ejecutó un tapó providencial pero las pérdidas siguieron sucediéndose en ambos equipos.

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Un punto arriba entraron los zamoranos en los tres últimos minutos y los lógicos nervios seguían guiando a los jugadores. Pablo Dacosta gastó su segundo tiempo muerto a falta de 2´15 con 77-75 y el público zamorano coreando el «Sweet Caroline» de Neal Diamond. Pero Fibwi igualó a 77 y el CBZ agotó su posesión y perdió el balón en la siguiente para que Matulionis anotase el 77-79 a falta de 30 segundos. Roberts tomó la responsabilidad y forzó una falta para meter los dos tiros libres. Todo estaba dispuesto para la prórroga con la que los zamoranos se daban por satisfechos, pero Álvaro Martínz obró el milagro, robó el balón y machacó el definitivo 81-79.