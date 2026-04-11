El Caja Rural CB Zamora quiere una fiesta completa en casa frente a Fibwi Mallorca

El Caja Rural CB Zamora regresa hoy a escena en el Ángel Nieto con un objetivo claro: disfrutar de una fiesta completa ante su público en el Día de la Cantera del club azul. Un deseo a intentar cumplir a partir de las 19.30 horas frente a Fibwi Mallorca, que acude a pista zamorana con sed de triunfos.

Con la permanencia en el bolsillo

El conjunto de Saulo Hernández alcanzó la permanencia matemática en Primera FEB con su última victoria ante Flexicar Fuenlabrada. Un éxito que quiere festejar con una nueva victoria para su público en el segundo encuentro consecutivo con el Ángel Nieto como escenario. Un resultado que, además, permitiría al Caja Rural CB Zamora seguir peleando por conseguir un nuevo hito histórico como sería su primera clasificación para el play-off de ascenso a Liga Endesa.

Los nuevos retos

El vestuario azul y su técnico no son de pensar a largo plazo y, más que hablar de play-off durante los días previos al choque, centraron el foco en otros atractivos retos, igualmente importantes. Sin ir más lejos, batir este sábado su mejor registro de victorias consecutivas, fijado en tres desde la pasada campaña. Cifra que pueden superar ante Fibwi Palma.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Aunque, sin duda, el principal desafío es mantener el nivel de juego exhibido en los últimos encuentros. Choques cuya dinámica positiva han reafirmado el progreso de una plantilla joven que, como apuntaba su capitán Jacob Round en la previa, ha aprendido a jugar como quiere su técnico. Cada jugador ha asumido su rol y trabaja por aportar al equipo en la faceta que mejor puede hacerlo.

Un rival en dinámica opuesta a los zamoranos

La mejoría ha llevado al Caja Rural CB Zamora a la décima posición, superando a un Fibwi Palma que se asomaba entre los favoritos al play-off a principio de temporada y que, tras una mala racha, acude en 13º lugar al Ángel Nieto. Una situación que ha provocado el cambio de técnico en el banquillo insular tras nada menos que ocho derrotas consecutivas.

Esa mala dinámica y los mejores números zamoranos (con más valoración media, puntos y rebotes en ambos aros que su rival) invitan al optimismo y a pensar en esa cuarta victoria consecutiva del Caja Rural CB Zamora. Sin embargo, nadie en el banquillo azul acude al encuentro pensando que aguarda un choque sencillo.

Round comentó antes del envite que Fibwi Mallorca ofrecerá un "partido duro". "Peleará por cada balón, por cada rebote", aseguró, destacando el potencial de su plantilla y argumentando que sus jugadores lo darán todo por evitar caer aún más en la clasificación y, a la par, agradar a su nuevo entrenador Pablo da Costa.

Varias dudas

Esa figura hace imposible prever que versión de Fibwi Mallorca se verá hoy en pista, motivo por el que Saulo Hernández y sus hombres han puesto todo su esfuerzo esta semana en mejorar su juego, más que adaptarse al rival.

Un trabajo que ha desarrollado con Bine, Tharstarson y Rogers "entre algodones", pero que confía que brille como nunca en el Ángel Nieto.

Día de fiesta

Y es que, toda la cantera del club estará hoy presente en las gradas con motivo del Día de la Cantera, festejo del día a día y el crecimiento en la base del CB Zamora que bien merece una fiesta completa.