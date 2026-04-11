Atlético Benavente y River Zamora, a por un triunfo con el que mirar hacia arriba

Atlético Benavente y River Zamora encaran la 27ª jornada de liga envueltos en dinámicas completamente opuestas, pero con un mismo objetivo: ganar para seguir mirando a la parte alta de la clasificación. Una zona que los benaventanos aspiran a no perder de vista con la ayuda de Santi Calero; mientras que, por su parte, los zamoranos quieren pisar impulsados por su última gran racha de resultados.

Revolución blanquiazul

El Atlético Benavente será el primero de los representantes zamoranos en entrar en escena este fin de semana. Lo hará hoy en el pabellón "Barrio Las Flores" frente al 5 Coruña FS, oponente al que espera vencer para alargar así las buenas sensaciones del debut de Santi Calero en el banquillo. Un estreno con triunfo por 2-6 ante el colista que tuvo también la positiva noticia del regreso de Aitor.

Santi Calero. / Cedida

Los blanquiazules deben ganar al duodécimo clasificado para no perder contacto con las cinco primeras plazas de la tabla que cierra un O Esteo FS en caída libre y con 42 puntos, cuatro más que la escuadra benaventana.

El River quiere la quinta plaza

Más cerca de esa quinta plaza está el River Zamora, sexto con un único punto menos que los gallegos. Todo gracias a una racha de cuatro triunfos consecutivos que quiere alargar mañana en una pista que conoce bien: la cancha del CD Tierno Galván.

Los vallisoletanos, en 13ª posición, necesitan de la victoria en su lucha por la permanencia y no serán presa fácil del equipo de García Poveda, que acude embalado gracias a su evolución en la faceta goleadora.

Duelo femenino en el Ángel Nieto

Por último, el fin de semana zamorano en el fútbol sala nacional lo completará el duelo entre River Zamora y Bembrive de Segunda División Femenina que se disputará hoy en el Manuel Camba (18.30 horas).