Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, ante su partido en Talavera: "Tenemos que estar a tope y dar el máximo"

Como era de esperar, la plantilla rojiblanca ha ido mejorando su estado anímico según se acerca un nuevo encuentro, y así lo reafirmó el entrenador, Óscar Cano, quien explicó que a estas alturas de semana todos están enfocados en el partido ante el Talavera, donde no estarán Farrell ni Kike Márquez, lo que supone una baja sensible que obliga a modificar el esquema y el once que lleva poniendo en juego en los últimos tiempos. Con el duelo por la derrota ante Unionistas superado, y asegurando que tiene una plantilla joven que se repone bien de las adversidades, el granadino quiso poner en valor la gran implicación que hay en el vestuario siendo conscientes de que "a pesar de todo, estamos a un solo punto del tercer clasificado", algo, recordó, que nadie hubiese creído hace meses cuando en el mes de noviembre estaban "tonteando" con los puestos de descenso.

Así las cosas, una semana más, el técnico del Zamora CF resaltó la "gran igualdad" que existe en la categoría, donde todos los equipos tienen sus recursos, dejando claro en su intervención la "gran confianza" que tiene en su plantilla, pero "igual que el resto de entrenadores". Así, Cano sabe que para sacar algo positivo de esta nueva jornada en la que espera al "mejor Talavera" deben "hacer muchas cosas bien, estar a tope y dar el máximo" sobre el terreno de juego para evitar sorpresas.

Miedo a los jugadores

Respecto a su rival y a los mayores miedos que afronta en esta cita, insistió en que "el único temor que tengo en el campo es a los jugadores, a los buenos jugadores", que en esta categoría son muchos. Lo cierto es que el Talavera llega a este choque en un gran momento, con seis jornadas sin perder y en plena lucha por la permanencia y este es el hecho que gusta menos al técnico rojiblanco. "Yo prefiero enfrentarme a rivales con mis mismos objetivos", admitió, aunque lo que toca es un Talavera que les espera con las espadas en alto.