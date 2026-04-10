Fermín Sobrón, portero del Zamora CF: "El fútbol es bonito y cruel, pero siempre sale el sol"

Con la sonrisa recuperada tras el varapalo sufrido ante Unionistas de Salamanca, cuando el Zamora CF perdió el derbi en 7 minutos del tiempo de añadido, Fermín Sobrón habló de cómo se encuentra el equipo e insistió en lo “bonito y cruel” que puede llegar a ser el fútbol, aclarando, no obstante, que “siempre acaba saliendo el sol” por muy duros que sean los momentos que se viven. El portero rojiblanco, uno de los jugadores más queridos por la afición, quiso hablar “desde el plano personal” y con el bagaje que lleva ya en el club del Duero que le hace verse como un aficionado más. “Hace tres años, cuando llegué, no sentía el club como propio, y eso es normal pero ahora, con lo pasional que soy, no se me distingue de un aficionado que lleve años al lado del club”. Así, admitió el riojano, lo sucedido el pasado Domingo de Resurrección fue “muy doloroso” pero no todavía no es capaz de entender qué es lo que sucedió. “No sé qué pasó. Después, en el vestuario, miraba a los compañeros en busca de una explicación, pero no la encontraba” y así se vivió lo que denominó un “vacío legal” de lunes a martes para llegar al miércoles con las energías renovadas, con todos dispuestos a “currar y sentir que estás dando la vuelta a las cosas”. “Siempre sale el sol, a pesar de los momentos duros y hay que trabajar. El camino es duro, pero al final hay un premio”, comentó Fermín quien cree que están en el momento más bonito del campeonato.

Objetivo claro

Empatados con el play-off y a un punto de la tercera plaza, el meta tiene claro el objetivo y es “ir a por las victorias y ver lo que estamos viviendo y lo que podemos conseguir como una oportunidad que igual no volvemos a tener. Hay que ir a ganar todo y estar orgullosos de lo que hemos hecho”.

En esta misma rueda de prensa previa al partido ante el Talavera, el también capitán rojiblanco hizo hincapié en que en esta categoría “no te puedes permitir no estar al 200%” pero también expuso que a veces “el fútbol te supera y no encuentras una explicación”.

Respecto al encuentro de este domingo ante un Talavera que se está jugando la vida, y parafraseando al extécnico David Movilla, tiene claro que se van a encontrar un oponente que “va a morder” y por eso “hay que vibrar en su misma energía”.

Por último, también quiso aclarar que a su juicio el de este domingo no es una final, pero “sí un partido importante y una oportunidad para demostrar que este equipo quiere y está destinado a lo que yo creo. Espero que estas palabras no caigan en saco roto porque creo que podemos conseguirlo”. “Cada uno de nosotros tiene que ir allí sabiendo lo que hay”, concluyó.