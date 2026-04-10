Alejandro Sandroni , entrenador del Talavera CF: "Puede estar dolido, pero sí espero al mejor Zamora CF"

Alejandro Sandroni aguarda la mejor versión del Zamora CF. Así de claro se mostró el entrenador del Talavera (próximo rival de los rojiblancos) al ser preguntado por si espera un oponente en horas bajas tras la derrota ante Unionistas del pasado domingo. Nada más lejos de la realidad, el técnico prevé un gran oponente que "puede estar dolido por los últimos minutos" del derbi regional. "He visto el partido, pasa una locura en ese partido porque, además, hay mucha gente de Unionistas justo en el campo. Una locura, no es normal lo que sucede. Puede pasar, pero no es normal", señaló el míster.

En esta misma dirección, el técnico recordó que "en los cinco partidos anteriores, el Zamora ha hecho más puntos que nosotros en los seis que llevamos sin perder. Es un equipo con un entrenador top y con jugadores que son todos hechos para estar arriba, para ascender, de los mejores de la categoría. Yo espero el mejor Zamora, pero también espero el mejor Talavera", indicó Sandroni quien confía también en contar con el apoyo de sus aficionados. "Yo creo que el equipo merece que la gente esté con él porque creo que es el momento de que sigamos yendo de la mano y de que pongamos otra pica, otro partido, otro buen rendimiento y sobre todo contra un gran rival" que, por cierto, también volverá a contar con una representación de sus aficionados en El Prado. Con todo, el responsable del banquillo rival está seguro de que se verá un "partido bonito" ante "un gran rival", aunque quiso destacar el gran momento que atraviesan los suyos con seis jornadas sin perder (dos victorias y cuatro empates) y fuera de descenso, unos puestos de "tranquilidad" que quieren mantener.

Un encuentro igualado entre dos grandes equipos

"Espero un partido igualado con dos formas de trabajar y muy buenos jugadores en el campo. Pienso que ellos (en referencia al Zamora CF) tienen exigencia que nosotros en este momento, porque nosotros tenemos nuestra exigencia, pero ellos están para jugar playoff, vienen de una derrota complicada, pero sí están en un buen momento. Técnicamente, tácticamente los equipos ya a estas alturas poco varían. Está más en los factores emocionales, en los jugadores, cómo se encuentran en ese momento, en esa toma de decisiones, en algún detalle que cae de un lado, cae de otro", concluyó, dando, no obstante, especial valor al factor cancha con el que cuentan ellos.

Enfrente, el Zamora CF lleva una semana de conjura y fe en el que han querido dar una imagen de unión. y de confianza en el trabajo El equipo ha entrenado de forma intensa toda la semana para hacer que lo ocurrido ante Unionistas quede en un mal episodio del que se van a recuperar.