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12 Frailes BM Zamora inicia el sector infantil con triunfo (39-30)

Los zamoranos dominaron casi desde el inicio a BM Palencia

Fermín Cabrero, del12 Frailes BM Zamora, lanza a portería tras dejar atrás a la defensa de BM Palencia. | ALBA PRIETO

Fermín Cabrero, del12 Frailes BM Zamora, lanza a portería tras dejar atrás a la defensa de BM Palencia. | ALBA PRIETO

C. J. T.

12 Frailes BM Zamora arrancó el sector infantil masculino de Castilla y León del que es anfitrión con triunfo ante el Restaurante Transilvania BM Palencia por 39-30.

La escuadra zamorana tutelada por Félix Mojón tomó pronto la delantera en el marcador, pero no fue hasta antes del descanso cuando abrió brecha en el marcador, alcanzando el intermedio con 21-16 a su favor. En la segunda mitad, la diferencia no tardó en crecer hasta los diez goles, renta que los locales supieron gestionar durante más de veinte minutos para sumar los primeros puntos a su casillero.

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