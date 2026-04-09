Jorge Oseguera, pivote del BM Caja Rural Zamora, antes del duelo ante BM Torrelavega "B": "Este es un partido con nivel de fase"

Jorge Oseguera, jugador del BM Caja Rural Zamora, destacó ayer la importancia del duelo frente a BM Torrelavega "B" como "un partido de fase" para los zamoranos que se juegan "el liderato de grupo" frente a la escuadra cántabra en este final de liga.

"Es un partido de fase"

"Por mi cabeza pasa que este es un partido de fase"; comentaba el pivote, argumentando: "se trata de un conjunto que tiene la fase de ascenso muy cerca y creo que estará en esa segunda parte de la competición". El pivote del Balonmano Zamora aseveró que se trata, por ello, "un encuentro de máxima importancia"; valor que , es un equipo que tiene ese objetivo cerca y veo el encuentro de máxima importancia, un choque en el que estará en juego el liderato".

La mejor preparación posible

Por ello, Oseguera indicó que se trata de un partido que la plantilla pistacho asume "como un buen partido de preparación para la fase", al igual que las contiendas contra BM Pinto y BM Sanse, dando lugar a una competición similar, pero con posibilidad de recuperarse entre ellos a diferencia de "una fase de ascenso que son tres partidos en tres días, sin descanso alguno".

Rival duro en defensa

Respecto a la capacidad del BM Torrelavega "B", Oseguera afirmó que se trata de un rival "con una defensa muy sólida". "Son muy duros atrás y un equipo con soluciones adelante", comentó, asegurando que los zamoranos deberán intentar "correr más" para intentar hacer daño a los cántabros, así como "realizar alguna cosa particular" respecto al juego habitual.

El parón ha venido bien

Por último, el pivote comentó que el BM Caja Rural Zamora llega en un buen momento a esta jornada tan importante para sus intereses, habiendo aprovechado el parón por Semana Santa. "Físicamente ha sido un buen descanso, pero se ha notado más mentalmente. El equipo ha vuelto con muchas ganas", concluyó.