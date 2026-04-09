Melilla u Osés, posibles rivales del Recoletas en la fase de ascenso

Con los deberes hechos, el Recoletas Zamarat afronta las tres últimas jornadas de la liga regular con el objetivo de alcanzar el mejor estado de forma posible y, en lo posible, encontrar el rival más adecuado para el primer cruce del play off de ascenso: Melilla y Osés se perfilan como sus posibles enemigos en la eliminatoria de la fase de ascenso que ha disputado en las cinco ediciones de la Liga Challenge.

La baja de Ana Tainta ha sido un serio contratiempo para el equipo de Raúl Pérez que no termina de superarla y echará de menos a su capitana en las tres jornadas que restan para finalizar la Liga, en las que poco se juega.

La clasificación actual (6º) indica que el rival en la eliminatoria a ida y vuelta del play off sería Melilla (5º) que le supera en tres victorias, y al que ya no podría alcanzarle. El Zamarat juega este fin de semana contra AlQazres y luego viajará a Melilla para terminar la liga en casa contra Canoe.

Podría superarle en la clasificación Bosonic Logroño, que ha sumado una victoria menos pero tiene perdido el basketaverage y, en ese caso, el rival de las zamoranas pasaría a ser el temible Oses. Domusa Tecnic está a tres victorias y ya no podría superar al Recoletas porque el basket average es zamorano, pero sí podría pasarle en la clasificación AlQazeres, incluso perdiendo por tres puntos en el Ángel Nieto, aunque luego tendría que ganar los otros dos partidos que le quedan (Lima Horta y Melilla) y que las zamoranas se quedasen en blanco.

La que sí se encuentra al rojo vivo es la lucha por la primera posición final que da derecho al ascenso directo: Azulmarino y Celta se encuentran igualados con 26 victorias. El equipo gallego poco a poco se ha ido consolidando como serio enemigo al gran candidato que, desde el comienzo de la liga es el Azulmarino de Alba Torrens, y la eficacia del equipo vigués se ha traducido en 25 victorias consecutivas y una sola derrota, la encajada en Mallorca en la segunda jornada por 70-51.

Pero el Celta supo sacarse la espina para ganar el partido en casa contra su gran rival (77-74),un resultado que puede terminar siendo definitivo si los dos favoritos terminan igualados la Liga como es más que probable.

Azulmarino recibe esta semana al Melilla, visitará a Canoe y terminará la Liga recibiendo a Castellón. No parece probable que el equipo balear pueda ceder ni un solo punto.

Por su parte, el Celta visita al Santfeliuenc, recibe al Bosonit riojano y acabará con un complicado compromiso en la cancha del Unicaja Mijas.

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