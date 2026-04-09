El mejor balonmano se vive en Zamora: los infantiles del 12 Frailes luchan en casa por llegar al sector nacional

El polideportivo del Campus Viriato será sede durante todo el fin de semana de la fase de sector de balonmano en categoría infantil masculino, donde el equipo 12 Frailes BM Zamora A quiere seguir haciendo historia alargando una temporada de ensueño.

Dirigidos por el mismo técnico de los Guerreros de Viriato, Félix Mojón, los “pequeños pistacho” han firmado un curso deportivo espectacular, con solo dos derrotes y donde han mostrado una continua progresión hasta quedar segundos en la tabla.

Esta buena clasificación les ha permitido disputar el sector territorial y van a poder hacerlo en casa, en la capital del Duero, y ante sus amigos y familiares, con el plus emocional que eso supone. Enfrente tendrán tres rivales de nivel como son BM Palencia, BM Viana y BM Burgos A, con los que se enfrentarán en formato de liguilla hasta dar con los dos mejores que pasarán al sector nacional, que es el gran objetivo que todos buscan.

Partidos a los que harán frente

El primer partido para los zamoranos será el viernes a las 17.00 horas ante BM Palencia para seguir el sábado a las 19.00 horas frente a BM Burgos, mientras que todo concluirá el domingo a partir de las 12.15 frente al que creen que puede ser el rival más duro, BM Viana.

El entrenador tiene claro, y así se lo pide a sus pupilos, que todo pasa por competir sin ataduras y con libertad, poniendo sobre la pista el balonmano que saben así porque “si somos nosotros, tendremos opciones”.

En la presentación de este sector estuvieron los tres capitanes de la plantilla infantil: Fermín Cabrero, Yago Mazón y Jaime Díez que admitieron que son tres finales a las que se enfrentan como un nuevo reto deportivo.

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Por último, el gerente del BM Zamora, Octavio Magadán, fue más allá de lo deportivo y se refirió a otro “partido” que se juega este fin de semana: el del respeto. Así, pidió a jugadores y familiares ser un ejemplo de saber estar respetando instalaciones, normales, aficionados y rivales y los propios compañeros porque así será un éxito de todos.