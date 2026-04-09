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Atletismo

Todo listo para la Media Maratón de Zamora 2026: fecha, recorrido con novedades y plazo de inscripción

La cita, que será el próximo 19 de abril, tendrá como uno de los principales atractivos el paso por Valorio y la Catedral

Presentación de la Media Maratón de Zamora

Presentación de la Media Maratón de Zamora / Alba Prieto

Paz Fernández

Paz Fernández

La Media Maratón Ciudad de Zamora 2026 “Memorial Anibal Rapado” calienta motores y lo hace con novedades. Será el próximo domingo 19 de abril cuando cientos de corredores tomen la salida en busca de la victoria y buenos registros en una de las pruebas con más solera de la provincia y que en esta edición se ha retrasado un mes respecto a las fechas que venían siendo habituales debido a las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

Todo arrancará en la Plaza Mayor, donde está prevista la salida y desde allí los participantes encararán un circuito, con varios puntos de avituallamiento, homologado por la Federación de Castilla y León que tocará casi todos los barrios de la capital del Duero hasta llegar a la línea de meta que estará ubicada en la Ciudad Deportiva, donde tendrá lugar la entrega de premios a los mejores de cara categoría, aunque habrá medalla conmemorativa para todos los que tomen parte en la carrera.

La cita se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Zamora y también incluirá la modalidad de los 10 kilómetros, prevista para aquellos que prefieran la distancia corta, tal y como explicaron desde Atletismo Zamora que pelean cada año para mantener esta Media Maratón, teniendo como alma mater a Teo de las Heras.

Recorrido de la Media Maratón de Zamora

Recorrido de la Media Maratón de Zamora / LOZ

Las grandes novedades de este año tienen que ver con el recorrido, pactado con la Policía Local. Tras salir de la Plaza, recorrer parte del centro y bajar al Duero, harán una primera pasada por la Ciudad Deportiva, donde terminarán los participantes de los 10Km. El resto continuará cruzando el Puente de Piedra, Pinilla, subida al cementerio y vuelta por San Frontis y Los Pelambres para cruzar el Puente de Los Poetas. Ahí tomarán dirección Valorio y atravesarán un kilómetro del pulmón verde la ciudad, subirán por San Martín y llegarán hasta la Catedral. A partir de ahí, yendo siempre a favor del tráfico, irán por Alfonso XII, Santa Lucía, Puerta Nueva, Tres Árboles y meta en la Ciudad Deportiva.

Asimismo, tal y como explicaron, plazo de inscripción se alargará una semana más, hasta el próximo jueves 16 de abril a las 23.55 horas, y se realiza a través de la página web sportmaniacs (www.sportmaniacs.com), con una cuota de 15 euros, siendo la recogida de dorsales el día antes, o la misma jornada de la carrera a primera hora en el Centro de Piragüismo.

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Con todo se espera una gran afluencia de participantes, con el objetivo de superar registros anteriores, y que el tiempo respete para poder convertir la cita, un año más, en una gran fiesta del mejor atletismo.

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