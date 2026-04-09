Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Queremos celebrar la permanencia con una victoria"

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora, mostró este jueves la confianza que dan tres victorias consecutivas al conjunto azulón al indicar que la plantilla de Saulo Hernández se encuentra "cada vez mejor" y con ganas de "celebrar la permanencia con una victoria" este fin de semana en el Ángel Nieto ante Fibwi Mallorca. Sin embargo, también hizo gala de esa visión realista que ha sido la que ha llevado a los azulones hasta donde están en una liga tan competitiva como Primera FEB al indicar que espera "un partido duro" ante los isleños.

"La victoria frente a Fuenlabrada nos permite seguir luchando el reto de la temporada con la sensación de poder conseguir nuevos hitos y más triunfos históricos para el club", comentaba Round sobre el último encuentro de un Caja Rural CB Zamora que va a seguir "luchando por el play-off" gracias a ese resultado para el recuerdo ante los madrileños. Una pelea a la que la plantilla lega "con mucha carga física después de muchos meses de trabajo", pero también "con mucha ambición y ganas de aspirar a más".

Round asegura que el Caja Rural CB Zamora "está muy bien ahora mismo, sin duda". "Creo que siempre hay margen de mejora, sobre todo porque no jugamos con la plantilla completa en el último partido, pero el equipo tiene mucha confianza", indica, señalando que los jugadores se siente "cómodos" en pista. "Entendemos lo que quiere Saulo y lo mejor que podemos dar de nosotros mismos al equipo para darle más victorias", apuntó, señalando que al igual que otros muchos equipos, el final de temporada permite ver a un equipo con baloncesto más fluido y las ideas más claras.

La mejoría y esa sensación de estar en "Un buen momento" será importante este sábado, porque enfrente estará un Fibwi Mallorca que se mostró muy superior a los zamoranos en la primera vuelta de liga. "Allí fueron muy superiores a nosotros y creo que va a ser un partido súper duro", indica Round sobre una contienda a la que Caja Rural CB Zamora acude desconfiando de la racha negativa de los mallorquines, con ocho derrotas consecutivas en liga.

Precisamente, sobre esa dinámica, Round consideró que se trata más de un dato peligroso que de un alivio: "No me fío de esos resultados. Creo que eso les da un punto más, que vendrán con hambre por ganar después de tantas semanas sin lograrlo". "Además, acuden con nuevo entrenador y todos los jugadores querrán demostrar en pista su valía", añadió el británico, asegurando que Fibwi Mallorca acudirá al Ángel Nieto "preparado para luchar con todo lo que tiene, a pelear por cualquier balón suelo y cualquier rebote", lo que obliga al Caja Rural CB Zamora a "estar preparado mentalmente para hacer frente a un equipo que hará todo lo posible `por salir de Zamora con una victoria".

En esa dura pugna que se espera sobre el Ángel Nieto, Round aseguró que la motivación zamorana será un punto importante y el hecho de celebrar el día de la cantera y contar con una hinchada fiel permitirá al Caja Rural CB Zamora contar con un punto más. "El partido llega después de haber conseguido la permanencia y el equipo quiere demostrar su agradecimiento a todos los miembros del club y afición intentando lograr la victoria. Dedicar un triunfo a todos aquellos que han ayudado durante el año a conseguir que el club siga un año más en esta liga", comentó, afirmando que también será tiempo "para celebrar todo el trabajo de cantera que se realiza durante el año y ofrecer a esos niños un partido que será todo un espectáculo".