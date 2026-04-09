La fortuna que se 'juega' Aday Mara en el draft: desde 6 hasta 29 millones de dólares dependiendo de la 'lotería' de la NBA

La extraordinaria Final Four que ha protagonizado Aday Mara con Michigan ha supuesto para el aragonés, además de hacer historia siendo el primer español que conquista la NCAA, un éxito que le va a traer el pívot innumerables consecuencias positivas para su carrera deportiva y también para su bolsillo.

Porque han sido millones de personas, además de los expertos de todas las franquicias de la NBA, los que han alucinado con el nivel de Aday en el March Madness y en su resolución. Un rendimiento que le ha disparado en las previsiones para el próximo draft de la mejor competición de baloncesto del mundo.

Pocas horas después de la hazaña del zaragozano, incluido en el mejor quinteto de la Final Four, con Michigan, los portales que predicen los puestos del draft se han actualizado y en ellos ha escalado muchas posiciones. En otros, aún no actualizados, lo lógico es que también suba varios puestos.

Ahora mismo, de entre todas las páginas especializadas, la que más alto coloca a Aday Mara es SB Nation, que lo sitía dentro del Top 10 en la posición 9. NBA Draft Room lo coloca el 13º y Bleacher Report el 15º en la lotería del draft. Otros portales más reconocidos como ESPN o Sport Iustrated lo colocan más atrás (entre el 24 y 26), aunque tendrán que actualizarse en los próximos días.

Números

Lo que es seguro es que el aragonés va a salir elegido en la primera ronda y esa circunstancia le garantiza ya mucho dinero. En el peor de los casos, Mara va a firmar un contrato por dos años en los que se aseguraría 5,91 millones de dólares. Si se activaran las opciones por él y su contrato se extendiera hasta los cuatro años, el pívot ingresaría 14,81 millones.

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Pero si, por ejemplo, la previsión de SB Nation se hiciera real y Aday saliera en el puesto 9, en sus dos primeros años en la NBA se embolsaría 13 millones y si llegara a los 4 años en la mejor Liga del mundo se llevaría la friolera de 28.82 millones de dólares. En todo caso, cifras astronómicas para el que, si no pasa nada raro, se va a convertir en el primer aragonés que juegue en la NBA.