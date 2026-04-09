Demetrio Pinto, del Bádminton Zamora, alcanza los octavos de final en una prueba del circuito de Europa

El integrante del Bádminton Zamora, y una de las jóvenes promesas del deporte de la provincia, Demetrio Pinto, sigue dando pasos adelante en su evolución y en el circuito europeo. En esta ocasió regresó de Bélgica con buenas sensaciones tras su participación en la Víctor JOT Sub15 celebrada en Edegem, donde alcanzó los octavos de final en dobles masculino.

Se trata de la segunda participación del zamorano en una de las pruebas que puntúan para la realización de los sorteos del campeonato de Europa Sub15 a celebrarse en Noruega en octubre.

Tras los buenos resultados en Hungría, Demetrio Pinto se desplazaba a Bélgica con la idea de seguir cogiendo experiencia en este tipo de competiciones continentales.

Individual y dobles

En IM, el volantista zamorano se enfrentaba en segunda ronda ante el jugador inglés que ya llegara a cuartos de final en Hungría, y a semifinales en esta competición. Rival muy fuerte y complicado. Aún así, Demetrio hizo un gran partido demostrando estar a buen nivel, yendo incluso por delante en el segundo set 14-12, finalmente perdía el partido por 21-14/21-15.

En dobles mixtos, hacía pareja con una jugadora austriaca. Ganaban el primer partido, pero caían derrotados en el segundo ante una pareja superior que no les dio opción alguna.

Las mejores noticias llegaron en el dobles masculino, junto a Nuno Alonso (CB Laguna), su pareja habitual. Con un buen juego llegaban a la ronda de octavos de final. Aquí tenían un partido muy igualado ante la pareja polaca, que finalmente perdían por 21-15 en el tercer set. Muy buen resultado teniendo en cuenta que dicha pareja llegara a la ronda de semifinales.

Con todo, se puede hablar de un buen rendimiento de Demetrio en el circuito europeo, demostrando estar a un alto nivel ante los mejores jugadores del Viejo Continente.