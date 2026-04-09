El concejal de deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander Alonso, niega un brote de legionela en la piscina de Los Almendros

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora se ha visto en la obligación de desmentir públicamente lo que, asegura, es un bulo peligroso que está recorriendo la ciudad y que afecta a los usuarios de una de las instalaciones municipales con más oferta: la piscina de Los Almendros.

En este sentido, a través de las redes sociales, Manuel Alesander Alonso, ha negado que los análisis realizados en la piscina hayan arrojado un resultado positivo en legionela y deja claro que “no existe riesgo alguno” para los usuarios.

El responsable del área afirma categóricamente que “los análisis realizados ofrecen rangos dentro de normativa. Las autoridades sanitarias, pertenecientes a la Junta de Castilla y León, han inspeccionado en dos ocasiones la instalación en la última semana permitiendo su apertura puesto que no existe riesgo alguno para los ciudadanos”, comentó en sus redes sociales.

Con todo, Alonso confía en que, con esta aclaración, se acabe con un rumor “falso” que está perjudicando a las instalaciones municipales.