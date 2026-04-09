El Balonmano Zamora comienza a luchar por ser anfitrión en la fase de ascenso

El Balonmano Caja Rural Zamora disfrutó de Semana Santa sabiendo que, cuando acabe la liga en Primera Nacional, disputará la fase de ascenso a División de Honor Plata. Una competición que la escuadra zamorana tenía en su punto de mira desde el inicio de curso y que, con el billete para la misma ya en la mano, estudia disfrutar como anfitrión. Un deseo con el que se ha puesto manos a la obra hace unos días.

Un deseo unido al objetivo

La entidad pistacho lleva meses afirmando que su intención es albergar una de las sedes de la fase de ascenso. Una suerte que decide la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) antes de la celebración de esta segunda parte de la competición, fijada para los días del 8 al 10 de mayo. Fechas que han obligado a la entidad de Viriato a iniciar el trabajo para presentar su propuesta pocos días después de garantizar su presencia en la lucha por el ascenso.

GALERÍA | El BM Zamora gana al Pereda cántabro / José Luis Fernández

El reto más inmediato, ser primero

Si bien el Balonmano Zamora ha comenzado con dicha labor, desde la directiva se espera que los jugadores pongan en pista "la guinda al pastel" en las últimas jornadas de competición. Y ese remate no es otro que lograr el título de campeón del Grupo B, ese primer puesto que respaldaría todavía más la iniciativa zamorana a ojos de la RFEBM. Objetivo que podría dejar hecho este mismo fin de semana en su duelo con BM Torrelavega, único rival por el entorchado a tres jornadas del final de liga.

Primeros contactos con patrocinadores e instituciones

Más allá de eso, la entidad presidida por Iñaki Gómez ha iniciado contactos tanto con su patrocinador como con las instituciones para conocer el respaldo con el que cuenta a la hora de presentar su proyecto, siendo más que probable una parte importante de cada propuesta la dimensión económica de las mismas.

Un proceso conocido y desconocido a la vez

El pasado curso varios fueron los clubes que se postularon como anfitriones en un proceso cuyos entresijos no son conocidos y que terminó con la valoración positiva o negativa de la RFEBM.

El Balonmano Zamora estuvo entre las entidades que buscaron organizar la fase de ascenso en 2025, no lo consiguió y desconoce qué puntos de aquella propuesta debe mejorar para ser elegido. De ahí que la directiva pistacho esté intentando el máximo apoyo.

Coste del proyecto, pero con límites

Aun así, y si bien es importante contar con un alto presupuesto y el mayor compromiso de patrocinadores e instituciones para cumplir con el canon que solicita la RFEBM al anfitrión (con canon mínimo cercano a 16.000 euros), desde el Balonmano Zamora se asegura que habrá límites a no cruzar a la hora de buscar la fase de ascenso en esa área. Es más, la apuesta se centra por dar forma a una sede que haga de la competición "un fin de semana que ponga en valor el balonmano", según han detallados desde la directiva, no en poner una cantidad desorbitada de dinero sobre la mesa.

La mejor propuesta para todos

La idea del club de Viriato es intentar "hacer la mejor propuesta posible", elevando la parcela económica respecto a su anterior intento, pero centrando el proyecto en generar el mejor ambiente posible para todas las aficiones. Para ello, se está estudiando contar con una fanzone, abonos asequibles (con ventajas para los socios del club) y otras iniciativas que darán forma a un programa en el que "no se descuidará el trato a rivales, estamento arbitral o federativo". De hecho, ese es uno de los puntos más importantes que se pretende desarrollar, cuidando al milímetro la estancia de todos los implicados en esta gran fiesta del balonmano.

Fernando Ruiz, jugador; Iñaki Gómez, presidente; y Félix Mojón, entrenador del primer equipo del BMZ. | LOZ / José Luis Fernández

El 25º aniversario no mejora las opciones

En cuanto a las opciones con las que cuenta el Balonmano Zamora para ser elegido, desde el club aseguran desconocer ese aspecto por completo. Se sabe que la elección es una competición más y, lógicamente, también dependerá de las otras propuestas que se presenten a la RFEBM. Además, pese a celebrar una gran onomástica como es su 25º aniversario, el club cree que eso no le otorga ninguna ventaja respecto a otros grandes clubes que podrían presentarse también a este "concurso".

Competir, sea donde sea

Por último, desde el Balonmano Zamora, se pone el acento en el aspecto deportivo. Se peleará por ejercer de anfitrión en este 2026, pero el foco debe estar puesto en "competir toque dónde toque" para lograr el ascenso. Un premio muy complicado, ya que de los 96 equipos de la categoría solo tres pisarán el año que viene División de Honor Plata.

Las mejores imágenes de la victoria del Balonmano Zamora frente al Torrelavega. / Alba Prieto / LZA

En esta batalla, la del 40x20, el club aspira a llegar en el mejor momento posible para hacer frente a equipos como Amenabar Zarautz, Atlético Novás o Meridiano Antequera. Antiguos rivales a los que conoce bien y a los que podría enfrentarse en una segunda parte de la temporada que solo quedará definida en el sorteo de grupos, acto en el que también se dieron a conocer las sedes de la fase el pasado curso.

Fichaje pistacho en camino

Mientras se avanza fuera de las pistas, dentro la vista está puesta en el partido ante BM Torrelavega y en la incorporación de un nuevo jugador de cara al tramo final de la liga. Fichaje que, a día de hoy y tras varias semanas de búsqueda, estaría cerca de concretarse para amortiguar las lesiones de larga duración de Felipe Ferreira y Raúl Escudero.

Escudero, cariacontecido, tras sufrir la lesión de rodilla que le obliga a perderse el play-off. / José Luis Fernández

Según parece, el club ya ha alcanzado un acuerdo con un jugador, pero su llegada al equipo de Félix Mojón no se habría producido por motivos administrativos. Una situación con la RFEBM que Balonmano Zamora espera resolver pronto.