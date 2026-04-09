Paso atrás para el arbitraje femenino: solo habrá dos árbitras principales en el Mundial masculino

Entre los 52 árbitros que ha elegido la FIFA para dirigir partidos en el Mundial 2026, solo hay dos mujeres. Entre las 88 asistentes, apenas tres. Y entre los 30 colegiados de VAR, solo una. El arbitraje femenino tendrá una pírrica representación en la gran cita futbolística de este año, inferior en importancia y porcentaje a la que tuvo hace cuatro años en Qatar 2022.

Entonces también hubo seis mujeres, con dos diferencias importantes. Una, que tres de ellas fueron al Mundial como árbitras principales, una más que ahora. La otra, que entonces la plantilla arbitral estuvo compuesta en total por 123 personas, cifra que ahora ha aumentado hasta los 170 profesionales (164 son hombres), debido al aumento de selecciones participantes, de 36 a 48, y de partidos, de 64 a 104.

Cuatro años después, menos representación

Es decir, si en Qatar 2022 las mujeres representaron el 4,9% del total de árbitros seleccionados, en EEUU, México y Canadá 2026 el porcentaje se reduce hasta el 3,5%. La nota positiva es que, por primera vez en un Mundial masculino, una mujer ejercerá de VAR: será la nicaragüense Tatiana Guzmán. La Concacaf es la única confederación con mujeres elegidas, mientras que hace cuatro años hubo representación europea, africana y asiática.

Stephanie Frappart habla con los jugadores de Costa Rica y Alemania durante el ultimo partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

La cifra del último Mundial, no obstante, tiene trampa. Sí, fueron tres mujeres a Qatar, pero dos de ellas regresaron sin dirigir un solo partido: la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita. En cambio, solo cinco de los 31 hombres se quedaron sin arbitrar partidos. La tercera mujer presente, la francesa Stéphanie Frappart, solo dirigió un choque, el Costa Rica-Alemania de la fase de grupos. Es decir, solo el 1,5% de los 64 partidos fue dirigido por una mujer.

Frappart se queda fuera

Frappart, la gran pionera del arbitraje femenino mundial, se cae del listado, dado que la FIFA se ha decantado por sus compatriotas François Letexier y Clément Turpin, dos de los árbitros mejor valorados por la UEFA en los últimos años. Francia y Reino Unido son los dos únicos países europeos con dos colegiados.

Tori Penso y Olga Carmona durante la final del Mundial 2023. / DEAN LEWINS / EFE

Aspiran a suceder a Frappart las dos mujeres elegidas entre los 52 colegiados de campo, ambas de la Concacaf, ninguna europea. Son la estadounidense Tori Penso, que dirigió la final del Mundial femenino de 2023 que conquistó España, y la mexicana Katia Itzel García. Ambas estarán asistidas por compatriotas desde la banda: Penso por Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt y García por Sandra Ramirez, aunque no por Karen Díaz, su otra asistente habitual, que no ha sido seleccionada.

Hernández Hernández, representante español

Con respecto al arbitraje español, el colegiado elegido para el Mundial 2026 es el canario Alejandro Hernández Hernández, que le ha ganado la partida al otro preseleccionado, el murciano José María Sánchez Martínez. Acudirá a la cita con dos asistentes españoles, el gallego Diego Sánchez Rojo y el canario José Enrique Naranjo Pérez. El cuarto representante del arbitraje español, en la sala VAR, será el madrileño Carlos del Cerro Grande.

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Alejandro Hernández Hernández será el árbitro español en el Mundial 2026. / Iñaki Porto / EFE

Un paso atrás también para España, dado el incremento de árbitros, que en Qatar 2022 estuvo representada por Antonio Mateu Lahoz como árbitro principal, con sus asistentes Pau Cebrián Devís y Roberto Díaz Pérez del Palomar. En el VAR hubo entonces triple representación: el propio Hernández, Ricardo de Burgos Bengoetxea y Juan Martínez Munuera.