La 40ª Vuelta Ciclista a Castilla y León será el 26 de julio entre Benavente y Lubián

Con la provincia de Zamora como protagonista, la 40ª Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León contará con una subvención de 124.500 euros para su organización, tras autorizar el Consejo de Gobierno de la Junta la concesión de esta ayuda al Club Ciclista Cadalsa. La prueba se disputará el 26 de julio en formato de clásica de un día con salida en Benavente y meta en Lubián, sobre un recorrido de unos 190 kilómetros, con un trazado llano en su inicio y más montañoso en la segunda mitad.

Cada equipo estará integrado por siete corredores, además de personal técnico y auxiliar, lo que supondrá la participación de más de 250 personas. Asimismo, la prueba contará con nueve jueces árbitros, tres de categoría internacional y seis de ámbito nacional, además de personal encargado del control antidopaje.

La Junta enmarca esta ayuda en su apuesta por la organización de grandes eventos deportivos en la Comunidad, tanto por su relevancia deportiva como por su impacto económico y turístico. “Es un gran medio de difusión de la imagen de la Comunidad a través de las provincias por las que transcurre. Además, se da a conocer fuera del ámbito en el que se desarrolla, a través de su difusión televisiva", informó la Junta.

Equipos profesionales

El Club Ciclista Cadalsa, al igual que en anteriores ediciones, contrata la participación de equipos profesionales, tanto de categoría UCI-Word Team, como Profesionales Continentales y Continentales UCI, resultando una participación total de 16 equipos, entre los que estarán todos los equipos profesionales españoles, siendo el resto formaciones extranjeras, si bien alguno de los equipos previstos está aún en negociación para su presencia definitiva.

Los equipos estarán compuestos por siete corredores cada uno de ellos, más de siete personas entre técnicos y auxiliares, haciendo un total de 252 personas.

Asimismo, la prueba estará controlada por nueve jueces árbitros, tres de categoría internacional designados por la Unión Ciclista Internacional y seis de categoría nacional, designados por la Real Federación Española de Ciclismo, más personal del Control Antidoping.

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16 ESCUADRAS

La carrera reunirá a 16 equipos profesionales: Movistar Team, TotalEnergies, Burgos BH, Cofidis, Euskaltel Euskadi, Uno-X Mobility, Kern Pharma, Jayco AlUla, Caja Rural-Seguros RGA, Lotto-Intermarché, Illes Balears Arabay, Polti VisitMalta, UAE Emirates, XDS Astana, Novo Nordisk y otra formación Cofidis, entre equipos UCI World Team, Profesionales Continentales y Continentales.